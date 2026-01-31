貸款不成竟成詐團幫兇！苗栗男1天內提領多筆贓款被判刑

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗一名詹姓男子因著急辦理貸款，卻與詐騙集團搭上線，提供其農會、銀行帳戶並配合提領被害人匯入其帳戶現金，甚至隨時待命只要有人匯款便取款交給詐騙集團成員。苗栗地院審理後，認詹男曾有辦理信貸社會經驗，仍抱持不在意、無所謂心態提供帳戶給詐團暱稱「黎偉賓」等人使用並協助取款，依共同詐欺取財罪判刑、應執行有期徒刑1年8個月。

詹男稱，因親人於去年11月間過世亟需現金，在網路上見到自稱「好享貸」的代辦人員，對方以其信用分數不足為由，要求提供銀行與農會帳戶及配合提款。

不過，詹男提領現金為詐騙集團以「假中獎」、「假賣家」等手法所騙取贓款，詹男則依詐騙集團指示配合待命，短期內頻繁在ATM提款還拍照回報，並將提領現金交給詐騙集團成員。

詹男雖辯稱，當時焦頭爛額忙著貸款，「沒有想這麼多」。但法官發現，詹男10年前就有申辦信貸經驗，申辦貸款之經驗，並知悉詐欺集團會利用人頭帳戶、車手以詐騙、洗錢，且其提款後交給詐團成員等行為，明顯異於正常申辦信貸流程。

法院考量詹男已與部分被害人達成調解且履行部分賠償，依共同詐欺取財罪判刑、應執行有期徒刑1年8個月。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

