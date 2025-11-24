貸款交帳戶密碼 男涉洗錢判刑

34歲陳姓男子提供銀行帳號及密碼給他人使用。一審判無罪後，台南高分院改依幫助一般洗錢罪判刑6個月，得易科罰金，併科罰金15萬元。（本報資料照片／洪榮志台南傳真）

34歲陳姓男子提供銀行帳號及密碼給他人使用，導致2名女子被詐團以假投資手法騙走70萬元。陳男喊冤辯稱為了辦理貸款才提供，一審採信他不知情判無罪；檢方不服上訴，台南高分院卻認定他「並非全然無辜」，改依幫助一般洗錢罪判刑6月，併科罰金15萬元，可上訴。

在科技公司外包商任職的陳男於民國113年8月13日在社群軟體IG看到貸款廣告後，與不知名的「陳副理」聯絡，並配合對方指示，向虛擬貨幣買賣平台申辦帳戶，且綁定其名下的兆豐商銀帳號，還將帳號、密碼提供給陳副理。同年8月28日陳男又將他的2個遠東商銀設定為此案的約定轉帳帳戶，再將帳號、密碼提供給對方。

同年9月2日，莊女、鄒女誤信詐騙集團假投資的話術，分別將60萬元、10萬元，電匯至陳男的遠東商銀帳戶。2女得知受騙後，訴請警方報請台南地檢署偵結起訴。

審訊時，陳男坦承將銀行帳號、密碼提供給陳副理，但辯稱因為急需貸款且債信不佳，在台灣申請貸款不會通過，對方跟他說可以幫忙送件至香港，並幫他製造一些消費資料，證明有還款能力，才會將銀行資料交付給對方，他也是受騙者，並沒有幫助詐欺、洗錢的犯意。

台南地方法院認為，陳男是信賴陳副理的話術，落入詐欺集團的圈套不自知，才交付銀行資料，並沒有任由他人違法利用帳戶的心態，判處無罪。

檢方不服上訴，台南高分院認為，陳男具有相當的智識程度與社會經驗，並非不知世事的人，對於金融帳戶不可任意提供他人使用的道理，無法推諉不知，卻於陳副理提出違反社會常情的要求時一昧配合，改判有罪。