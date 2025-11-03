貸款微鬆綁 10月買賣移轉月增5.7%
【記者柯安聰台北報導】六都今年10月的買賣移轉棟數揭曉，分別為台北1758棟，月減1%，年減22%；新北4204棟，月增14.2%，年減3.6%；桃園3240棟，月減0.7%、年減11.4%；台中3766棟，月增4.6%，年減8.3%；台南1527棟，月增2.7%，年減33.2%；高雄2494棟，月增9.9%，年減16.2%，總計六都共16989棟，月增5.7%，年減13.5%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，9月開始新青安貸款不計入銀行法水位上限後，不動產放款水位略有下降，房貸苦等排撥的問題略有紓解，也帶動交屋過戶的量能；加上第4季為傳統購屋旺季，部分久候多時的剛需買家出籠，尤其各都的相對平價區段，包括淡水、龜山、梧棲、安南等地，因政策環境對首購族趨於友善，銷路較之前微幅回升，使都會區10月整體的買賣移轉表現優於9月，年減幅也收斂至1成左右，衰退幅度已比前3季動輒年減2~3成緩和許多。不過在政策沒有大幅放鬆調整的情況下，即便短期表現偶有佳作，整體房市的回溫程度依然相當有限，今年前10個月累計不到17萬棟，仍創近8年來新低。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，重劃區的新案交屋潮，仍是各都買賣移轉的重要支撐力量，但開發較飽和的雙北蛋黃區，包括台北市大安區、新北市永和區，則受惠老屋重建案完工拉抬量能。尤其地狹人稠、推案不易的新北市永和區，因總戶數超過470戶的都更案「漢皇盛世」完工後陸續交屋，10月的買賣移轉量也因而較9月翻倍，也助威新北市奪下六都的月增幅冠軍。
台中海線的梧棲，10月也再度上演大驚奇！上月梧棲才衝出逾700棟的單月史上新高，10月份進一步改寫歷史紀錄，以單月破千棟的佳績，連續兩個月推高歷史天花板。
陳定中表示，梧棲9~10月連續爆出大量，最大貢獻仍是第2季末完工指標重案的「遠雄幸福成」，該案總戶數超過2000戶，大舉推高梧棲下半年的交屋量能，加上台中港特定區還有不少規模百戶上下的新案陸續完工，使梧棲連續2個月的買賣移轉量高居六都之冠。（自立電子報2025/11/3）
