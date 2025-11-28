貸款百萬美元守住回憶 世界最老汽車電影院重啟

在美國賓州的小鎮上，一座開業超過九十年的露天汽車電影院，原本撐不過這波通膨準備熄燈，但一對熱愛電影年輕情侶決定接手。他們貸款百萬美元接手經營，從修投影機到打掃廁所親力親為，只為守住那份開車來看電影的浪漫。在串流影音時代，這座世界最老的汽車電影院，不只是懷舊，更是一場關於夢想與堅持的故事。

露天汽車電影院業者麥克萊漢向觀眾招呼：「大家下午好，歡迎蒞臨 Shankweiler 汽車電影院。我們的點心吧已經開放，今晚提供全套餐點。請務必多次確認，確保車頭燈與行車燈全部關閉。好了，話不多說，開始享受電影吧。」

這不是復古影集裡的台詞，而是真實存在於美國賓州小鎮的景象。這裡有一間全球最古老且仍持續營業的汽車露天電影院。一晚放映兩部電影，像熱門的 F1 賽車這類新片也在播放名單之中。

露天汽車電影院業者麥克萊漢表示：「在夏季，我們主打家庭友善的電影，選擇大量普遍級和保護級的內容，吸引本地與外地的家庭客群。冬季天氣轉冷、學校開學後，安排就會轉向更適合成年觀眾的影片。」

露天汽車電影院業者麥凱西補充：「我們為不同觀眾都準備了合適的電影內容。」

目前經營電影院的是一對情侶檔。麥克萊漢原本就擁有露天電影院營運經驗，曾協助多家傳統電影院打造夏季限定的露天放映場次，卻沒料想到有一天會接手整間電影院。

他回憶：「當地新聞報導說，原業主準備出售電影院。他們希望能延續汽車電影院的形式，也願意考慮任何報價，因為他們準備退休了。今年二月我終於見到業主與房仲，並參觀了這家露天電影院。我回家後和麥凱西討論，我們只是說，好吧，那就想辦法接手吧。」

在原業者的協助之下，兩人在二〇二二年以約一百萬美元貸款買下場地與經營權。整修完成後，同年十一月正式重新開業。

露天汽車電影院業者麥凱西指出：「美國東岸全年營業的汽車電影院非常少，但也不是完全沒有。」

露天汽車電影院業者麥克萊漢也提到：「冬季營運仍然會虧損，但有部分收入總比完全停業好，能多少減輕一些財務壓力。」

然而才剛接手不久，兩人就遇上重大難題。

露天汽車電影院業者麥凱西說：「我們買下電影院後兩週，投影機就完全壞掉，迫使我們暫停營業。我們缺乏資金，也幾乎沒有經驗。雖然一開始充滿幹勁，但因為顧客誤以為我們季節性關閉，來看電影的意願快速下降，讓我們一開始就面臨重重挑戰。」

兩人不只自己學著修理設備，還打造多個打卡景點。白天則開放場地租借，作為汽車展示空間或假日市集。一年營業額達五十五萬美元，兩人才終於敢領第一份薪水。

露天汽車電影院業者麥克萊漢坦言：「經營汽車電影院壓力巨大但回報豐厚。我也常質疑自己的選擇，可是當電影開始播放，看著數百名觀眾沉浸在這份美好體驗裡，歡笑聲此起彼落，所有的壓力彷彿都被洗去。那就是我們繼續堅持的理由。」

儘管要背負大筆貸款，還得包辦所有雜務，連廁所都要親自清掃，兩人依然甘之如飴。他們希望延續許多人童年的回憶，並把這份簡單而珍貴的快樂傳給下一個世代。

