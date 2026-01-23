貸款50萬玩當沖「2天全賠光」！ 他懊惱：只想讓生活過好點





「當沖」有機會快速獲利，但也隱藏高風險。有網友訴苦，自己信貸50萬當本金，本想藉著當沖讓生活好一點，卻在兩天內賠光，坦言十分懊惱痛苦。眾人勸他改長期投資較穩當。

自己為求改善生活選擇借款進場，卻在短時間內遭逢大幅虧損，情緒從期待翻轉轉為自責崩潰。該文未揭露交易標的與細節，但「信貸+當沖」的高風險組合，讓討論延伸到槓桿操作、賭性心態與投資紀律等議題。

該名網友在Dcard「當沖賠錢」為題發文訴苦，分享自己當沖失利的心情表示自己信貸了50萬元，以此作為本金當沖，原本希望能藉此賺一筆錢改善生活，沒想到短短兩天內就把50萬元全賠光了。坦言面對，自己非常懊悔，也很痛苦，甚至感到茫然，覺得失去生活的意義，還有些不甘與不解：「明明只希望生活可以好過一點，就落到這種下場」。

▼原PO表示自己本想藉著操作當沖改善生活，因此信貸出50萬元當本金，沒想到短短兩天內就全部賠光，讓他十分懊悔。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

此案例吸引眾人留言討論，有些網友嘲諷：「借錢再拚一次」、「再貸再沖」、「再借一次呀 不然怎麼翻盤」，而多數人都認為當沖作法賭博的性質高過於投資，直指：「賭徒的悲慘人生」、「什麼當沖，你這就是在賭博啊」、「不是吧，玩當沖跟我說只想讓生活過得好『一點』？其實你是想大富大貴，想要輕鬆變有錢吧？ 真的只想讓生活變得好一點的人會把錢拿來存股」、「當沖通常用來認錯，而不是用來獲利的」、「當沖就是賭博不要說自己不知道！學費50w」、「當沖真的能不碰不碰，贏一點獲利不夠，賭性整個就上來了，下次當沖就賠翻倍了」。

▼不少網友認為，當沖的賭博性質偏高，要承擔的風險也大，不建議輕易嘗試。（示意圖／取自Pexels）



有網友認為原PO太衝動，投資心態也需要調整：「信貸用來當沖你也是挺勇敢的， 信貸是用來買低點的，50萬很少，你慢慢還吧」，也有過來人分享自己的經驗：「我當沖賠得比你多，也是辛苦存下來的積蓄，放棄當沖好好存錢，走長期投資到現在也是好多了，加油」、「我人生第一次當沖是買到跌停股用當沖先賣出虧7%，看著錢被扣走真的很痛苦，大概這輩子不會再碰當沖了」。其他人也安慰原PO，50萬雖然心痛，但還不是賺不回來的數字，調整心態後還是有重新再出發的機會：「人生還很漫長 輸了一次不是重點，不要再犯相同的錯就好。 放長來看50萬可能都未必是一筆大數字。短期剝奪感會很強沒錯，走過也許會是另一片天」。

另外有網友勸原PＯ改變投資心態，勸原PO「不要再犯相同的錯」、停止短線操作，改以存錢、長期投資或ETF方式慢慢走回正軌，並提出務實建議：「還是先努力工作還錢，剛入股市還是不要當沖，就算你運氣好賺2倍，然後就能守住，人性只會想多賺一點。不要借錢投資，借錢跟本不是投資只是賭博，承擔風險能力超低，空頭的時候不就更危險，你要擔心吃飯，生活問題，根本沒有底氣留倉，明天要吃飯，可能再殺一根跌停，你能不砍倉嗎？」、「信貸唯一只買配息型商品」。

（封面示意圖／取自Pexels）

