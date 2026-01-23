貸款50萬玩當沖「2天全賠光」！ 他懊惱：只想讓生活過好點
「當沖」有機會快速獲利，但也隱藏高風險。有網友訴苦，自己信貸50萬當本金，本想藉著當沖讓生活好一點，卻在兩天內賠光，坦言十分懊惱痛苦。眾人勸他改長期投資較穩當。
自己為求改善生活選擇借款進場，卻在短時間內遭逢大幅虧損，情緒從期待翻轉轉為自責崩潰。該文未揭露交易標的與細節，但「信貸+當沖」的高風險組合，讓討論延伸到槓桿操作、賭性心態與投資紀律等議題。
該名網友在Dcard「當沖賠錢」為題發文訴苦，分享自己當沖失利的心情表示自己信貸了50萬元，以此作為本金當沖，原本希望能藉此賺一筆錢改善生活，沒想到短短兩天內就把50萬元全賠光了。坦言面對，自己非常懊悔，也很痛苦，甚至感到茫然，覺得失去生活的意義，還有些不甘與不解：「明明只希望生活可以好過一點，就落到這種下場」。
▼原PO表示自己本想藉著操作當沖改善生活，因此信貸出50萬元當本金，沒想到短短兩天內就全部賠光，讓他十分懊悔。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）
此案例吸引眾人留言討論，有些網友嘲諷：「借錢再拚一次」、「再貸再沖」、「再借一次呀 不然怎麼翻盤」，而多數人都認為當沖作法賭博的性質高過於投資，直指：「賭徒的悲慘人生」、「什麼當沖，你這就是在賭博啊」、「不是吧，玩當沖跟我說只想讓生活過得好『一點』？其實你是想大富大貴，想要輕鬆變有錢吧？ 真的只想讓生活變得好一點的人會把錢拿來存股」、「當沖通常用來認錯，而不是用來獲利的」、「當沖就是賭博不要說自己不知道！學費50w」、「當沖真的能不碰不碰，贏一點獲利不夠，賭性整個就上來了，下次當沖就賠翻倍了」。
▼不少網友認為，當沖的賭博性質偏高，要承擔的風險也大，不建議輕易嘗試。（示意圖／取自Pexels）
有網友認為原PO太衝動，投資心態也需要調整：「信貸用來當沖你也是挺勇敢的， 信貸是用來買低點的，50萬很少，你慢慢還吧」，也有過來人分享自己的經驗：「我當沖賠得比你多，也是辛苦存下來的積蓄，放棄當沖好好存錢，走長期投資到現在也是好多了，加油」、「我人生第一次當沖是買到跌停股用當沖先賣出虧7%，看著錢被扣走真的很痛苦，大概這輩子不會再碰當沖了」。其他人也安慰原PO，50萬雖然心痛，但還不是賺不回來的數字，調整心態後還是有重新再出發的機會：「人生還很漫長 輸了一次不是重點，不要再犯相同的錯就好。 放長來看50萬可能都未必是一筆大數字。短期剝奪感會很強沒錯，走過也許會是另一片天」。
另外有網友勸原PＯ改變投資心態，勸原PO「不要再犯相同的錯」、停止短線操作，改以存錢、長期投資或ETF方式慢慢走回正軌，並提出務實建議：「還是先努力工作還錢，剛入股市還是不要當沖，就算你運氣好賺2倍，然後就能守住，人性只會想多賺一點。不要借錢投資，借錢跟本不是投資只是賭博，承擔風險能力超低，空頭的時候不就更危險，你要擔心吃飯，生活問題，根本沒有底氣留倉，明天要吃飯，可能再殺一根跌停，你能不砍倉嗎？」、「信貸唯一只買配息型商品」。
（封面示意圖／取自Pexels）
更多東森財經新聞報導
貸款當沖賠70萬心不甘！ 他又借100喊「見好就收」 網見利率歪樓了
其他人也在看
洪詩照顧失智公公被說「來自沒有愛的家庭」 落淚心疼爸媽
洪詩近期因無私照顧患有失智症的公公，備受討論，她日前親自發文，解釋丈夫李運慶一家人並沒有推卸照顧責任。她23日出席活動，坦言心情受到影響，關於網友說是來自「沒有愛的家庭」，洪詩沉默良久，忍不住落淚：「願意付出愛的人為什麼一定是缺愛的人？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 7則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 21 小時前 ・ 9則留言
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 32則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 93則留言
快訊／美國要動手？川普突襲式宣布：大批美軍艦艇駛往伊朗
美國總統川普22日表示，「大規模艦隊」正駛向伊朗。川普在搭乘空軍一號自瑞士達沃斯返回華府途中，告訴記者，美方在伊朗附近部署了大批海軍力量。他稱：「你知道的，我們有許多船開往那個方向，就為了以防萬一。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 135則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 151則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 72則留言
豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪
台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 11則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 12則留言
藍營驚爆楊瓊瓔「想選到底」 傳民進黨醞釀初選灌票給她
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 國民黨台中市長提名人選難產，民進黨台中市參選人、立委何欣純積極拓展地方，並拋出普發現金政見。立法院副院長江啟臣今（23）日回應，每個人對於市政都有不一樣的想法，他們都尊重，現在最了解市府財政狀況的是台中市長盧秀燕及市府團隊，盧也很已清楚的對外表達目前狀況，並直言，最重要的是「市政建設要以市民的需求為最優先做考量」。 ...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 62則留言
女醫控「被當提款機」 前婆婆駁：她常飆罵老公、離婚後總算安寧
台南市東區深耕17年的「侯娟妃婦產科診所」無預警歇業，女醫師侯娟妃一度被父母與丈夫報案列為失蹤人口。隨著失蹤謎團破解，侯娟妃與前夫家庭的離婚訴訟內幕也隨之曝光，前婆婆更出面反擊駁斥相關指控。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 48則留言
南二都恐翻盤？郭正亮爆算命卦象：這人會贏
[NOWnews今日新聞]2026年地方首長選戰逐漸升溫，南二都局勢備受關注，台南市長一役，國民黨謝龍介將正面迎戰民進黨陳亭妃；高雄市長選戰，則由國民黨柯志恩對上民進黨賴瑞隆。前立委郭正亮透露，民進黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 129則留言