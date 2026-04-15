費仔何時申獲就業金卡？ 葉俊顯：一個月內辦成！盼運動領域每年有100位持卡人

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台裔球星費爾柴德在WBC經典賽表現亮眼，國發會擬助他取得就業金卡。翻攝IG/stu_fairchild4



有「費仔」暱稱的台裔球星費爾柴德（Stuart Fairchild）在本屆 WBC 世界棒球經典賽表現亮眼。國發會先前表示，擬助費仔取得就業金卡。如今一個月過去了，立委關切進度如何？國發會主委葉俊顯今天表示，已跟費爾柴德夫婦聯繫，他們倆人都有意願，但需要進一步提供護照等個資才能申請；他估計接下來一個月內能完成。

立法院經濟委員會今日（4/15）邀請經濟部次長、國家發展委員會主任委員、運動部首長、教育部首長及財政部首長就「我國運動產業發展之政策規劃、人才培育、跨部會資源整合、相關租稅優惠執行成效、未來產值提升目標，及先進國家運動產業政策之分析比較」進行報告，並備質詢。

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葉俊顯在報告中指出，國發會透過「就業金卡」延攬國際指標性運動人才，厚植產業競爭力。藉由政策整合、人才國際化與運動產業投資多軌併行，建構具韌性的運動產業生態系。

民進黨立委李坤城關切費仔取得就業金卡的進度？葉俊顯回答，拿到費仔夫婦的護照及申請資料後，再加上推薦機構即中職的推薦書，大概一兩週內可完成手續。整體來講，希望一個月內能辦成。

至於費仔拿到就業金卡的好處為何？葉俊顯則指出，除了讓他們更方便出入境之外，不用辦理工作簽證就能在台灣自由工作；比方說費仔太太漢娜（Hanna Fairchild）來台參加活動或品牌宣傳，就可不受限制。他強調，就業金卡主要目的是協助所有外籍人士能在台灣安穩落地生根。

目前運動領域就業金卡持卡人數僅32人，他希望未來能達到每年100位。持卡人不僅限於運動員、教練和裁判，也希望能大幅增加運動產業人才，如運動科研、數據分析、醫療防護以及經營管理等專業後勤人員都納進來。

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