費仔、龍恩點頭加入中華隊！旅美選手恐官辦熱身賽才能報到 教練團積極協調

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入備戰期，中華隊目前最大的不確定因素仍是旅美球員的歸隊時程。總教練曾豪駒表示，國家隊已與多支美職球團展開協調，但大聯盟表示無論大、小聯盟選手都需等到官辦熱身賽才能加入集訓。對此，教練團正積極爭取提前報到的可能性。

費仔表態願意替中華隊征戰WBC。（圖／美聯社）

在選手端，教練團近期已逐一向球員詢問參賽意願。大多數球員展現高度意願，而少部分選手因傷勢與身體狀態尚在評估。其中2位台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）與強打龍恩（Jonathon Long）再次明確表態願意披上中華隊戰袍，成為此階段最受矚目的旅外戰力。

中職代表團先前就曾赴美拜訪，2人多次表態「願意穿上台灣戰袍」，並與聯盟保持密切聯絡，其中龍恩的態度尤為明確。龍恩母親來自台灣，他與台灣親屬往來頻繁，當中職會長蔡其昌首度與他會面後，龍恩更在隔日主動邀請訪團前往家中作客，展現十足誠意。蔡其昌透露，龍恩與家人將代表台灣視為莫大榮耀。

龍恩本季在小熊隊3A的表現非常亮眼，繳出全小聯盟第10明的ops，同時揮出多達20發全壘打，貢獻91分打點，可以說是「宰制」級別的表現。

至於費仔，雖因行程未能在當時與中職代表團面談，但同樣持續保持聯繫，也屢次在訪談中強調希望能參與中華隊，強調：「若能代表台灣出賽，那將是非常棒的事情。」雖然本季遭遇傷勢所困，出賽數不多，但這次經典賽有望成為費仔證明自己能重新站穩MLB的一大契機，勢必會把握機會好好表現。

此外，上屆12強冠軍班底的陳傑憲與林立同樣表達願意為國出戰，但連年征戰的2人累積不少傷勢，最終能否正式投入集訓，仍需視後續恢復狀況而定。

