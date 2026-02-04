費倫摔倒變山豬？《葬送的芙莉蓮》動畫官方玩「蒙太奇」手法 網笑：偷臭肥倫

《葬送的芙莉蓮》動畫第二季目前正在播出中，而前不久更新的第 31 集（第二季第 3 集）中，除了阿嬤連哭三天三夜名場面外，還出現了一幕讓許多觀眾會心一笑的分鏡安排，大玩「肥倫」變「山豬」梗。

官方玩梗費倫變野豬。（圖源：『葬送のフリーレン』アニメ公式）

該集一段劇情描述芙莉蓮一行人在趕路途中經過高處（約 5:21 處），芙莉蓮伸手試圖將費倫拉上來，卻不慎手滑導致費倫摔落。然而，製作組卻沒有選擇直接畫費倫落地的畫面，而是直接利用「蒙太奇」手法，瞬間轉場切換到一隻巨大山豬倒地不起的鏡頭，充滿暗示性的剪接手法立刻成為社群焦點。

這段「神轉場」播出後，很快就在網路上引起討論，許多觀眾認為這是動畫製作組刻意的。台灣網友更是留言調侃這分鏡太惡趣味，笑稱：「這轉場是不是在偷臭」、「製作組偷臭肥倫」、「這就是蒙太奇」、「原來不是只有我這麼覺得」。甚至有人戲稱費倫摔下去的衝擊力道，直接具象化為山豬倒下的畫面，瞬間變成官方搞笑名場面。

而費倫在劇中展現出的驚人食量與愛吃的屬性，以及那套包緊緊的厚實服裝，有不少身材豐腴相關的二創，甚至因為諧音的關係，被中文圈粉絲暱稱為「肥倫」，各處都加深了這「吃貨」形象。所以第 31 集出現費倫摔落後秒接山豬倒地的畫面，被粉絲視為官方親自玩梗。