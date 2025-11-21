費列羅擴張甜食帝國！從金莎、能多益到穀片 挑戰Hershey與Mars霸權

Ferrero正透過併購及品牌創新陣線，力圖打破消費者對單一產品的印象，其成長速度與投入規模均令人矚目。（圖片來源：FOOD DIVE）

自2018年起，旗下擁有金莎榛果巧克力（Ferrero Rocher）、能多益（Nutella）榛果可可醬、健達（Kinder）巧克力等品牌的義大利甜食巨頭費列羅集團（Ferrero Group）便開始大舉收購經典甜食與零食品牌，持續擴張其在美國市場的版圖。透過這些收購案，費列羅的產品組合從榛果醬、巧克力拓展至冰淇淋、餅乾與蛋白棒等多元品類，打造出更完整的甜食生態系。

併購擴張 從巧克力到早餐穀片的全方位甜食佈局

近年，費列羅已陸續收購多個美國知名品牌，包括：

1、Halo Top：以低糖高蛋白冰淇淋聞名，主打健康取向甜品。

2、Butterfinger：美國經典花生酥脆巧克力棒品牌。

3、Keebler：擁有百年歷史的餅乾與烘焙點心品牌。

4、Power Crunch：主打高蛋白威化棒的功能型零食品牌。

這些品牌讓費列羅從傳統糖果與巧克力跨入更廣義的甜食與零食市場。此外，費列羅也早前收購了雀巢（Nestlé）的美國糖果業務，將Baby Ruth與100 Grand等老字號品牌納入旗下，強化其在北美零食市場的深度。

最具代表性的動作，則是以約30億美元（約新台幣960億元）收購美國穀片公司WK Kellogg Co.（WK Kellogg）。該公司原為美國穀片巨頭家樂氏公司（Kellogg Company）於2023年分拆出的子公司，專責美國與加拿大的早餐穀片業務，旗下擁有Frosted Flakes、Froot Loops、Rice Krispies等經典品牌。此收購使費列羅正式跨足早餐穀片市場，從甜點延伸到日常早晨餐桌，實現「全天候甜食品牌版圖」。

銷售翻倍成長 併購與創新雙引擎

費列羅美國區總裁麥可·林賽（Michael Lindsey）指出，自2018年至2025年間，費列羅在美國的銷售額已成長近4倍，期間年複合成長率（CAGR）約7.9%。這樣的表現遠超多數競爭對手，顯示費列羅的併購與品牌創新策略相輔相成、相互推動。

核心品牌再創新 老字號煥發新生命

除了外部收購，費列羅也積極讓旗下經典品牌持續創新。Food Dive報導指出，費列羅近期推出金色方形包裝的金莎榛果巧克力禮盒，以嶄新包裝形式吸引年輕消費族群；同時在Butterfinger系列中新增鹹焦糖口味（Salted Caramel），滿足消費者對新風味的期待。此外，費列羅首度推出Tic Tac Chewy（Tic Tac嚼勁糖）——這是公司首次跨出巧克力與薄荷糖類別的全新糖果產品，以全新的口感與風味組合測試市場反應。

接下來，費列羅更計畫自2025年12月起，將能多益榛果醬（Nutella）與健達繽紛樂（Kinder Bueno）引入冷凍甜點區（Frozen Dessert Aisle），藉由跨類別創新讓兩大人氣品牌進一步滲透零售通路，結合製造端與通路端的雙向延伸。

砸重金打造行銷攻勢 擴大全美品牌認知

費列羅深知，僅靠多品類並不足以建立品牌領導地位，因此預計啟動迄今最大規模的全球行銷活動，投入超過1億美元（約新台幣32億元）於超級盃（Super Bowl）與世界盃（World Cup）廣告時段，希望強化消費者對其「品牌家族」的整體印象。費列羅希望美國消費者不只想到能多益、費列羅榛果巧克力或Tic Tac，而能意識到這是一個涵蓋多元甜食品類的全球品牌集團。

強化製造與供應鏈 50億美元投資提升韌性

為配合這樣的市場雄心，費列羅自2019年起在北美投入約50億美元（約新台幣1,600億元），用於擴充製造與物流設施，包括芝加哥（Chicago）廠房擴建，以及設立歐洲以外首座創新中心（Innovation Center）。這些投資不僅支撐了產品開發與市場需求，也讓費列羅在成本波動劇烈的美國市場具備更高的供應鏈彈性。

挑戰美國雙雄 邁向包裝甜食領域領導者

費列羅的終極目標十分明確：成為美國包裝甜食市場（Packaged Sweets Market）的領導品牌之一。目前該領域長期由好時（Hershey）與瑪氏（Mars）兩大集團主導，前者以巧克力與糖果見長，後者則橫跨糖果、寵物食品與休閒零食。林賽表示，「我從未見過一家公司能同時推進大型併購與自有品牌創新，且兩者皆能展現顯著成果。」

然而，Food Dive報導也指出，儘管費列羅的產品線與銷售表現亮眼，但其品牌知名度與整體品牌體系在美國消費者心中仍有成長空間。費列羅高層認為，透過持續的行銷投入與品牌曝光，將是接下來推動市場滲透與份額提升的關鍵。

