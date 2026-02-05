費半慘摔台股開黑跌逾3百點 台積電跌15元

▲台股今（5）日開盤重挫下跌48.17點，報32241.64點，再度大跳水一度跌上百點。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.04.07）

[NOWnews今日新聞] 美國股市週三漲跌互見，道瓊工業指數在傳統權值股撐盤下收紅，但科技股拋售潮持續擴大，受此影響，台股今（5）日開盤下跌48.17點，報32241.64點，隨即再度大跳水一度跌逾300點；台積電下跌15元，報1770元。

大盤下挫，中小型股也同步開低，櫃買指數開盤下跌0.45點、來到301.07點。

權值股多數也跟著，權王台積電開盤下跌15元，來到1770元；鴻海開盤下跌1.5元，來到217.5元；台達電開盤下跌35元，來到1175元。

外媒報導，投資人擔心人工智慧相關類股估值過高，晶片製造商超微半導體公司（AMD）公布季度營收預期令投資人失望，並暗示其在與AI巨頭輝達的競爭中舉步維艱，AMD週三股價暴跌17.31%，輝達則下跌3.41%。人工智慧數據公司帕蘭泰爾（Palantir）暴跌近12%，逆轉前一天的大幅上漲。其他晶片公司如博通下跌3.8%，美光下跌9.5%。

道瓊工業指數逆勢上漲260.31點，漲幅0.5%，收在49501.30點。標普500指數受科技股拖累下跌 35.09點，跌幅0.5%，收在6882.72點。那斯達克綜合指數重跌350.61點，跌幅1.5%，收在22904.58 點。費城半導體指數下跌347.18點或4.36%，收7619.16點

資金持續流出軟體股，投資人擔憂更強大的AI工具將衝擊現有商業模式。Snowflake下跌4.6%，Datadog下跌3.3%，iShares擴展科技軟體業ETF（IGV）下跌1.8%。

輝達執行長黃仁勳表示，本週市場因憂心AI顛覆性影響而拋售軟體股「毫無道理」，但並未能阻止賣壓蔓延。

美國生技大廠AMGN（安進）財報優異，股價大漲8%，則是推動道瓊上漲的股票之一。投資人從科技股轉向價值型股票，Honeywell（霍尼韋爾）上漲近2%，也提振道瓊指數。

薪資管理公司ADP週三公布美國1月私部門就業成長月度數據，顯示當月僅增加2.2萬個就業機會，低於專家先前預測的4.5萬個。目前投資人聚焦Alphabet週三盤後公布的財報，另一家「七巨頭」成員亞馬遜將於週四公布財報。

