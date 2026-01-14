費半指數創高 00830定期定額人數狂增4成

【記者柯安聰台北報導】美股4大指數周二漲跌互見，那斯達克指數、道瓊指數、標普500指數收跌，唯費城半導體指數再創收盤新高，以7747.99點作收，連帶讓追蹤該指數的ETF國泰費城半導體（00830）13日開高走高，收在62.55元，觀察部分投資人看準AI帶動半導體趨勢，已搶先上車，上周投資人數突破十萬人，單周人數成長居海外股票ETF之冠、整體台灣ETF第2名。



美國半導體產業協會(SIA)統計，2025年11月全球半導體銷售額753億美元，較前年同期增加29.8%，創下歷史新高，並樂觀看待今年全球半導體市場，全年銷售額有望逼近1兆美元大關。國泰投信建議，投資人若想追逐半導體成長趨勢，可把握近日即將除息的國泰00830，本次除息前的最後買進日為1/19，卡位半導體商機。



國泰費城半導體基金經理人李翰林表示，隨企業對於AI的重視程度日漸升高，未來將持續加碼更多資源投入，引導資金持續流入AI相關產業，基礎建設必定先行，其中半導體產業是最大受惠族群，記憶體亦已成為稀缺戰略資源。00830鎖定美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，輝達、博通、台積電ADR、美光、超微、艾司摩爾、應用材料等都是成分股，涵蓋GPU和ASIC兩大陣營和記憶體大廠，具備成長潛力與獲利能力。



李翰林提到，萬眾矚目的美國消費電子展(CES)日前完美落幕，回顧精彩片段，被譽為AI教父的輝達執行長黃仁勳，發表Vera Rubin平台的6款新晶片協同設計，奠定其在新一波工業革命的AI工廠霸主地位，並重申「實體AI」時代即將來臨，機器人與自駕車發展可期，他也強調，全球打造L4自駕技術與Robotaxi的軟硬體業者，都用到輝達的技術；超微則正面迎戰輝達，秀出AI伺服器機櫃、與廠商合作開發的人形機器人，主要用在汽車、工業設備和實體AI等邊緣應用，讓各種裝置能在本地端直接運行AI。



李翰林強調，2026年AI及半導體趨勢主導市場走向，00830為全台唯一1檔追蹤美國費城半導體指數的ETF，基金持股涵跨 GPU、ASIC、記憶體 3 大陣營，其中輝達、AMD、博通、美光4大龍頭權重超過3成以上，證交所資料指出，2025全年度00830定期定額人數狂增44%，國泰投信表示，在市場創高之際，更應採取定期定額策略，避免追高殺低，累積長期投資成果。（自立電子報2026/1/14）