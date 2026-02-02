費半指狂贏美股三大指數 20年翻近20倍這檔搭順風車！
財經中心／余國棟報導
台股即將在2月12日起休市11日，投資人趕在年前搶賺一波紅包錢，ETF市場買氣強滾滾。 進一步觀察本月除息的熱門ETF，以國泰費城半導體(00830)為例，是全台唯一一檔追蹤美國費城半導體指數的海外ETF，Bloomberg數據指出，費城半導體指數近20年來含息報酬率1,881.9%，遠勝美股其他三大指數，也就是說20年投入100萬的話，資產可望翻近20倍，相當驚人。
以國泰費城半導體(00830)為例，是全台唯一一檔追蹤美國費城半導體指數的海外股票型ETF，費城半導體指數因涵蓋美國半導體產業鏈的主要企業，是反映全球該產業景氣的關鍵風向球，在2025年領跑其他美股主要指數，狂飆43.5%後，2026年1月以來仍屢屢刷出指數新高點，彭博預測今年費半指數還有2成以上的上漲潛力，市場對後市表現相當樂觀。
00830經理人李翰林表示，未來AI趨勢當道，儘管費城半導體指數去年表現激昂，2026年在AI終端應用百花齊放下，仍有很大的發揮空間，從指數長期表現來看，費城半導體指數近20年(2005/12/30-2025/12/31)含息總報酬率高達1881.9%，遠勝美股其他三大指數包括那斯達克指數的1176.9%、標普500指數的706.2%，道瓊指數則是622.7%。
也就是說，以費城半導體指數過去表現來計算，假設於2005年底投入新台幣100萬元，截止2025年底，資產將從100萬成長至1,981.9萬，顯見長期投資的威力，不管是想要幫小孩存股、存第一桶金，或是自己想要長期投資，都是很好的標的。00830近期股民、定期定額人數同步成長，成功吸引長期資金進駐。
