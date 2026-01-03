費半狂飆逾4成輾壓那指！美股真正王者現形 它爆紅不是沒原因
財經中心／余國棟報導
美股四大指數去年屢創驚喜，觀察美股4大指數(截至2025/12/24)報酬率，號稱是「全球半導體產業風向球」的美國費城半導體指數，報酬率為45.9%、遠高於那指的23.1%、標普500指數19.33%、道瓊工業指數的16.52%，國泰費城半導體(00830)基金經理人李翰林表示，受惠於AI需求旺盛，半導體大廠訂單滿載，投資誘因強勁，股價表現也相對亮眼，00830為全台唯一追蹤美國費城半導體指數的ETF，受益人數成長29%，投資人可定期定額長線投資，掌握獲利動能，基金即將於2026年1月除息，備受市場關注。
國泰費城半導體(00830)基金經理人李翰林分析基金優勢，因國泰費城半導體精準聚焦半導體上、中、下游供應鏈，涵蓋IC設計、晶圓代工、記憶體、以及設備商等，包含NVIDIA、博通、台積電 ADR、超微等，AI 浪潮下，半導體成為數位時代的「新石油」，00830 讓投資人能準確卡位 AI 運算、高效能運算 (HPC) 的核心增長區塊，而對於高資產族群來說，00830之配息屬於海外所得，擁有750 萬台幣免徵稅額，且不需繳納二代健保補充保費，在稅務規劃上更具優勢。
AI及半導體為經濟成長貢獻良多，美國商務部日前公布最新數據，顯示景氣動能依然強勁，李翰林補充，美國2025年第三季GDP創下兩年來最快增數，經通膨調整後的GDP換算成年率，後較前一季成長4.3%，高於第二季的3.8%，也優於市場預期，前景看好亦帶旺企業投資，第三季固定投資成長 2.8%，主要由電腦設備與資料中心投資支撐，AI相關的資料中心投資金額再創新高，不過仍要提醒投資人，經濟市場多有波動，投資策略宜多元配置，除了科技型商品，透過主動式的平衡型基金，如同樣聚焦美國市場的國泰美國多重收益平衡基金，因包含股債等多樣化標的，讓資金不只集中在單一資產。
國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩指出，基金最大特色就是配置有多元資產，截至11/30，基金持有標的包含48.74%的公司債、38.5%的股票、5.77%的ETF、4.16%的美國公債等，透過靈活調整股債比例，在景氣向上時配置具成長性的強勢科技股，以掌握資本增值，而在市場波動時，則增加優質債券與高息資產的比重，降低投組波動率，且持有標的的國家分布也相當廣泛，除了美國，也有英國、法國、德國、澳洲、加拿大、台灣等，能有效分散單一國家風險，為投資人建立一道防線，具有長期持有之優勢。
綜觀2026年，美國經濟發展樂觀、長線趨勢向上，唯需留意階段性波動，採取定期定額分攤成本及風險，其好處在於紀律化攤平成本，透過每月固定投入，能有效克服人性追高殺低的恐懼，在市場回檔時累積更多單位數，待景氣回升後啟動財富的「微笑曲線」，同步參與國泰美國多重收益平衡基金與國泰費城半導體(00830)成長契機。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
