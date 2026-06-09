費半走軟 台指期夜盤跌千點

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台股洗三溫暖！經歷前一交易日大跌逾1500點後，9日在美國科技股反彈帶動下，加權指數終場大漲1201.66點，重返4萬4千點大關。（本報資料照片）

台股8日才度過史上第三大收盤跌點的「黑色星期一」，9日立刻回神，在美國科技股大幅反彈下，台股由權值股、被動元件等族群接棒，聯發科、大立光、國巨強勢漲停，台積電、台達電同步走揚，台股指數9日重返4萬4千點大關，終場大漲1201.66點，漲幅達2.76％，收在4萬4704.44點，成交金額1.22兆元。資深分析師蔡明翰說，隨著美股止穩，台股短期內大漲大跌千點的機率下降，市場將逐漸回到多頭樂觀情緒。

美國總統川普再次放話美伊協議即將達成，國際油價大跌，美股9日開盤四大指數齊揚，道瓊工業指數上漲0.87％，標普500指數上漲0.83％，那斯達克指數上漲0.95％，費城半導體指數上漲2.04％，但沒過多久，道瓊、標普、那斯達克及費半紛紛臉綠，尤以費半跌3.5％最多。台指期9日夜盤先漲後跌。

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國泰投信總經理張雍川表示，台股表現比想像中強勁，除基本面不變外，AI供應鏈競爭優勢是最關鍵原因，從最上游晶片設計，到晶片代工、高階封裝、散熱到最後伺服器，有哪個市場比台灣更有競爭力？他認為，博通財報不如預期，是該公司面臨強勁對手搶單，遭市場解讀成AI前景有問題，台股大跌是無妄之災。

張雍川認為，台股遭逢震盪，籌碼凌亂恰好可以調整，預期科技業第四季營收、獲利創高，每股獲利（EPS）將持續上修，台股指數第4季能挑戰新高。

台股樂觀情緒恢復，但國內券商報告仍警示，由於台股位階高，未來任何一個風吹草動，還是有引發大幅震盪的可能，投資人接下來要密切關注三大核心催化劑，包括今晚美國即將公布的5月通膨數據、SpaceX 超級IPO預計12日正式掛牌交易，募集創紀錄的750億美元，科技板塊的整體資金流動性將產生顯著的「抽水效應」，以及歐洲央行預計將在11日宣布升息1碼。

台股報復性強彈，但外資卻逆勢賣超917.33億元，熱錢匯出毫不手軟，致股匯出現脫鉤。新台幣昨日小貶3.8分，收盤收在31.618元，看似貶幅不大，但卻爆出史上第2大成交量的47.46億美元，僅次於民國97年馬英九當選總統後的首個交易日55.61億美元。

匯銀主管分析，股匯走勢迥異，原本還摸不著頭緒，「看到外資賣超就懂了」，推估除台股正處高檔，最重要的因素還是美國通膨數據高於預期，且就業數據展現韌性，若聯準會因此轉向升息，資金就有回流壓力。

交易室主管分析，除外資瘋狂匯出，出口商也積極進場拋匯，雙向力道「對撞」，讓匯市出現「小波動的大行情」，而央行看到熱錢大舉出走，為避免匯市過度波動，昨在場內防守力道放大，新台幣貶幅也受到壓抑。