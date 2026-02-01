費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向

受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空影響，華爾街股市30日震盪走低，四大指數全面收黑。台積電ADR下跌8.99美元、跌幅2.65％，市場預期將拖累台股科技族群，明（2）日補跌壓力升高。

美股震盪收黑，台積電ADR下挫，台股科技族群面臨補跌壓力。（圖／中天新聞）

美股方面，道瓊指數下跌179.09點，收在48892.47點；那斯達克指數下跌223.31點，收23461.82點；S&P 500指數下跌29.98點，收6939.03點；費城半導體指數重挫321.92點，收7998.47點，科技股賣壓明顯。

台股30日電子、金融及傳產股同步走弱，加權指數下跌472.52點，收在32063.75點，不過上週仍小漲102.24點，1月累計大漲3100.15點。國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出，台股近期與國際股市連動性高，但上週已連續重挫，本週即便續跌，跌幅可能相對有限，後續仍有補漲空間。

蔡明翰表示，AI長線趨勢不變，台積電獲利續創新高，但短線漲多修正屬正常現象，資金可能因長假前獲利了結而轉向輪動。第一金投顧董事長黃詣庭則提醒，封關前須留意價量變化，若出現大量長黑將不利短線，建議對籌碼過熱、當沖比高的熱門股適度減碼。

