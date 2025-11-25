費半飆漲4.63%！科技股大復活 台股早盤直接上噴開出

美股科技股全面回神，費半飆4.63%，帶動台積電ADR強彈。台股今早順勢呈現反攻態勢。圖／鏡週刊提供示意圖

在市場對降息預期再度升溫、AI題材全面回暖、以及美中領導人談話降低地緣政治的帶動下，美股四大指數集體收高，其中費城半導體指數大漲4.63%、那斯達克指數上漲2.69%，科技股強勢領軍。台積電ADR也跟著彈升3.48%，替今（25）日台股開盤增添強力助攻，一開盤上漲600多點，站回2萬7000點，後指數收斂，現在2萬7000點上下作攻防。

美股隔夜上演一場「科技股大復活」。不只如此，科技巨頭利多齊發，讓市場風向更偏向「冒險情緒回暖」，這也帶動台股強勢開盤。亞馬遜宣布砸下500 億美元，為美國政府擴建AI與超級運算基礎設施，激勵相關台股同步走強。博通大漲11.11%，身為Google TPU的重要供應商，AI訂單與需求持續灌注。特斯拉AI概念再度升溫。馬斯克喊話 A14「非常強」，A15、A16 會更強，甚至將是其他AI 的總和。A15是與台廠「創意」合作、預計明年Q2量產，激起市場對本土AI供應鏈的期待。

在多重利多包圍下，台指電子盤今早狂飆438點，台股開盤後也順勢強勢反攻，成為市場震盪後難得的喘息時刻。目前台股開高後，稍為收斂在上漲400-500點、以及2萬7000點上下作攻防。總體來看，全球風險情緒轉佳，加上AI相關供應鏈利多不斷釋出，短線台股可望擺脫前幾日的壓力。但外資動向（兩日出逃逾1200億元是否回心轉意）、降息預期變化仍是後續能否續強的關鍵因素。



