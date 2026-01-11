費城驚悚盜墓案 百具遺骸現場宛如恐怖片

費城摩利亞山公墓的墓碑。 來源：美聯社

[Newtalk新聞] 據《美聯社》報導，美國警方在費城郊區一處廢棄墓園附近，發現一輛汽車後座清楚可見骨骼與頭骨，循線追查後，進而在一處地下室查獲大量人體殘骸。當局表示，一名男子被指控竊取約 100 組人類遺骸，並將其囤積在住處。警方指出，週二晚間的逮捕行動，為長達一個月的調查畫下句點。該調查聚焦於位於莫里亞山公墓（Mount Moriah Cemetery）的一連串破壞事件，自 11 月初以來，至少有 26 座陵墓與地下墓穴遭人強行撬開。

廣告 廣告

《美聯社》報導指出，調查人員隨後搜索 34 歲 的喬納森．克里斯特．格拉赫（Jonathan Christ Gerlach）位於艾夫拉塔（Ephrata）的住處與儲物空間，並通報發現超過 100 顆人類頭骨、長骨、經木乃伊化的手腳、兩具正在腐爛的軀幹，以及其他各類骨骸。

德拉瓦郡地方檢察官坦納．勞斯（Tanner Rouse）表示：「這些遺骸狀態各異，有些像是被吊掛著，有些被拼湊在一起，有些則只是頭骨擺放在架子上。」

據《福斯新聞》報導，德拉瓦郡地方檢察官坦納．勞斯（Tanner Rouse）週四表示：「偵探們彷彿走進了一部真實上演的恐怖電影……這是一個令人難以置信的現場，無論是我本人、負責調查的偵探，還是現在正試圖『實際上』拼湊眼前情況的法醫，沒有人曾見過這樣的場面。」

而勞斯進一步指出：「目前偵探已經回收了大量骨骸，我們仍在努力釐清這些遺骸屬於誰、來自哪裡，以及總數究竟有多少。在我們得到最終答案之前，恐怕還需要相當長的一段時間。」他並補充說，部分遺骸屬於僅數月大的嬰兒，另一些則已有數百年歷史。

《美聯社》報導指出，當局表示，多數遺骸被存放在地下室內，現場也查獲疑似來自墓地的飾品，其中一件甚至仍連接著心律調節器。警方則指出，格拉赫鎖定的是這座建於 1855 年 的公墓內的陵墓與地下墓穴。該墓園被視為全美最大的廢棄墓地，佔地約 160 英畝，估計有 15 萬座墓地，由「莫里亞山公墓之友」組織協助維護，位於賓州耶登（Yeadon）。

《美聯社》報導提及，警方在調查多起墓園竊案期間，發現格拉赫的車牌在案發期間多次出現在耶登附近。調查指出，遭破壞的多為年代久遠、原本封閉的陵墓與地下墓穴，嫌犯以破壞石材結構的方式進入，取走遺骸。而警方表示，格拉赫被捕時正手持撬棍走回車旁，並攜帶一個粗麻布袋，袋內發現兩名幼童的木乃伊化遺骸、三顆頭骨及其他骨骼。而格拉赫向調查人員坦承，他取走約 30 組 人類遺骸，並帶領警方指認他曾行竊的墓地位置。

勞斯則對外媒表示：「鑒於我們目前看到的規模，以及完全缺乏任何合理解釋，現階段很難確切判斷事情的來龍去脈，我們仍在試圖釐清。」

《美聯社》指出，格拉赫目前面臨 100 項 褻瀆屍體罪及 100 項 收受贓物罪，另加多項褻瀆公共紀念物、褻瀆受尊崇物品、破壞歷史墓地、入室竊盜、非法侵入與竊盜等罪名。

他目前以 100 萬美元 保釋金收押候審。法院紀錄未顯示其是否聘請律師，媒體已透過與其相關的手機號碼傳送簡訊請求回應，但尚未獲得回覆。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

抗癌針要來了！牛津預計2026試驗 醫揭：「2目標」是救命關鍵

藍白合還在等國民黨 黃國昌嗆賴清德不蓋社宅「芭樂票」