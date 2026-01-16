費德勒看到那一記Ace 周杰倫被球王見證直呼好糗

那一記Ace被費德勒看到，周杰倫覺得好糗。（澳網官網）

天王周杰倫14日首度以球員身分，挑戰澳洲網球公開賽新推出的趣味賽事「1分大滿貫」，備受矚目。結果比賽一開始，他就遭對手發出一記Ace球，連球都沒碰到、短短約5秒便被淘汰出局，果然如他比賽所說的：「如果可以，我會選擇自己發球，至少可以碰到球。」隔日遇到球王費德勒（Roger Federer），兩人互動也在聊那沒碰到的一球。

周杰倫首輪對上24歲的澳洲業餘冠軍網球員Petar Jovic，猜拳落敗後由對方先發球，結果比賽很快就結束。隔日，周杰倫與妻子昆凌進場觀賽，在澳網現場巧遇網球傳奇球王費德勒，澳網官方也曝光兩人互動影片。周杰倫才剛跟對方提到自己參加「1分大滿貫」比賽，費德勒便笑著接話：「我有看到，那一球是Ace。」還打趣表示，當時還以為周杰倫準備反手回擊。對此，周杰倫則苦笑，自己其實根本來不及碰球，並幽默表示「也許明年吧」，最後還開玩笑向費德勒表示「還是我們組雙打？」

周杰倫、昆凌和費德勒早就認識，過去有多次合影。（翻攝自IG）

周杰倫也在Instagram轉發影片，自嘲寫下「好糗！竟然被Roger看到昨天的Ace」，但這麼糗的天王也少見，引發粉絲討論。

