費德勒看到Ace球秒敗笑「你反應呢」 周杰倫喊：好糗！

費德勒看到周杰倫參戰澳洲網球秒敗。（圖／翻攝自Instagram＠australianopen）

歌王周杰倫於14日以球員身分挑戰澳洲網球公開賽「一分大滿貫」比賽，成為首位登上澳網球場的華人歌手，引起全台關注。然而，對手一發球便祭出Ace球，周杰倫來不及揮拍即遭淘汰。事後周杰倫遇到網球傳奇球王費德勒（Roger Federer），被對方狠虧，讓周杰倫直呼：「好糗！」

周杰倫首輪對上24歲澳洲業餘冠軍網球員Petar Jovic，猜拳猜輸由對方發球，結果Jovic一發球便送出Ace球，周杰倫反應不及，連球都沒碰到，隨即為對方鼓掌。短短約5秒就結束比賽，他笑說「如果可以選擇我發球，至少可以碰到球」、「以後除了練球，還要練剪刀石頭布」，並坦言沒碰到球是在意料之中，在場邊能做的就是幫大家簽名。

隔天他與妻子昆凌進場觀賽，遇到了費德勒。澳網官方也曝光互動影片，兩人一碰面氣氛輕鬆，費德勒主動關心近況，周杰倫說「我剛參加1分大滿貫比賽……」，話都還沒說完，費德勒就笑著說「我有看到」、「一記Ace」，並表示原以為周杰倫要把球打回去了，結果並沒有，「我想說的你的反應呢」；周杰倫則苦笑回應，自己根本來不及碰到球，並笑稱「也許明年吧」。

兩人逗趣互動被官方全程錄下，23秒影片在社群平台引發熱議。周杰倫事後也轉發到自己的Instagram並寫道：「好糗！竟然被Roger看到昨天的Ace」。

（圖／翻攝自Instagram@jaychou）

