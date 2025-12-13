費德勒要在明年澳網「復出」？重返墨爾本與球迷同樂，挑戰另外三位世界第一

瑞士網球傳奇名將費德勒（Roger Federer）即將重返球場，特別選擇2026年的澳洲網球公開賽（Australian Open），還給予全球粉絲一個大驚喜。

現年44歲的費德勒，早在2022年就宣告、結束長達24年的職業生涯。不過，近日他卻在個人Instagram粉專上，發布一段自拍影片，正式宣布將「回歸」澳洲墨爾本，影片一上架、立即引爆全球粉絲高度關注。

影片中，身在瑞士的費德勒幽默地打趣表示，「我一直在想，瑞士這裡真的太冷了，我需要再去旅行一次。」隨後轉動鏡頭補上一句，「去南半球吧！」然而，費德勒該則貼文中，還刻意標註澳網官方帳號，引發球迷粉絲高度好奇。

2018年1月28日，澳網男單冠軍賽，費德勒（Roger Federer）第6度封王（AP）

面對龐大評論留言，主辦單位隨後公開證實，這位瑞士特快車即將在2026年1月17日，重返澳洲墨爾本的球場，出席全新設計的澳網開幕典禮，為這個大滿貫賽事揭開新序幕。

傳奇球星齊聚 上演「世界第一對決」

事實上，澳網邀請費德勒出馬，當然不會是讓這位傳奇重新出山，而是特別安排這位生涯20座大滿貫冠軍得主，在正賽開打前一晚，與另外三位網壇傳奇：阿格西（Andre Agassi）、拉夫特（Patrick Rafter）以及休伊特（Lleyton Hewitt）同場亮相，參與一場名為「世界第一之戰」的特別表演賽。

回顧歷史，費德勒與阿格西職業生涯中，都曾多次高舉象徵澳網男單冠軍的「諾曼．布魯克斯挑戰盃」（Norman Brookes Challenge Cup），兩人分別拿下6次與4次冠軍。

澳網官方主球場「墨爾本公園」。（美聯社）

消息公布後，球迷紛紛湧入留言區表達期待。現役麥拉倫F1賽車手、墨爾本出身的皮亞斯特里（Oscar Piastri）還幽默回應，詢問費德勒「需要導遊嗎？」

2026澳洲網球公開賽資訊

比賽時間：2026年1月12日至2月1日

地點：墨爾本公園（Melbourne Park）

賽期：為期三週

