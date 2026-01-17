費爸領銜 重演澳網傳奇

曾在澳網6度封王的「瑞士特快車」費德勒，17日重返墨爾本公園拉沃球場搭檔美國球王阿格西，在傳奇表演賽對決地主名將休伊特、拉夫特，連退役的前澳網女單冠軍巴蒂也來接力阿格西，以滿滿的「回憶殺」替今天開打的澳網炒熱氣氛。

「太棒了，我非常開心。光是跟這些我的好友、傳奇、對手回到墨爾本，就令人激動不已。」費德勒形容自己像是網球的歷史學家，回顧這些網壇的風雲人物與美麗時刻，「我也等不及澳網開打了！」

這場在拉沃球場進行的表演賽，由拉沃本人擔任投擲銅板嘉賓，費德勒戴上耳麥與觀眾問好後，與阿格西組成合計10座澳網男單冠軍的夢幻組合，對上2005年澳網男單冠軍搭配另一位地主名將拉夫特，上演每盤先拿4局者勝的3盤對抗。

廣告 廣告

10屆澳網男單冠軍喬柯維奇在場邊觀戰，兩組傳奇拍檔談笑風生各拿1盤，決勝盤巴蒂現身上陣，阿格西樂得到一旁當教練，比賽中還出現巴蒂溜到板凳跟阿格西聊天，留費爸在場上「1打2」氣喘吁吁的搞笑局面，把觀眾逗得很樂。

澳網今年舉辦許多趣味競賽來暖場，「一分大滿貫」成功創造話題，華語樂壇天王周杰倫受邀參賽，台灣混血女將葛蘭喬安娜還殺進決賽。昨天除了傳奇對抗還有混雙表演賽，「寶島一姐」謝淑薇與溫布頓男雙冠軍凱許搭檔，跟其他組合進行10分鐘的混雙賽，可惜1勝1敗無緣爭冠。