費爾柴德正式宣布加入中華隊 林家正貼出國旗歡迎

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

2026世界棒球經典賽各隊30人正式名單已於6日公布，其中中華隊陣中的費爾柴德（Stuart Fairchild）和龍恩（Jonathon Long）為具台灣血緣背景的混血球員，也是兩人首度加入中華隊助陣，而今（7）日稍早費爾柴德也與所屬經紀公司CAA共同發布消息，正式對外宣布自己將披上中華隊戰袍。

費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／美聯社）

對此，該貼文的留言區也吸引不少台灣球迷支持，而同樣入選中華隊的捕手林家正，也在留言區留下國旗的符號，歡迎費爾柴德的加入。

現年29歲的費爾柴德擁有大聯盟5年資歷，曾效力5支球隊，累計出賽277場，生涯打擊率0.223、上壘率0.305、長打率0.384，今年則是跟守護者隊簽下小聯盟合約。

