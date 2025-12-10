費玉清低調捐100萬助流浪動物之家！「希望微薄心意能成為動力」 多年善舉曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「小哥」費玉清封麥多年，雖然不再出現在螢光幕前，但做公益的腳步從未跟著停下，近來「徐園長護生園」在臉書發文，透露費玉清捐給他們100萬，還寫了一封信轉達心意。

費玉清低調捐款100萬給流浪動物之家。（圖／寬宏藝術提供）

「徐園長護生園」是專門收容流浪動物的地方，昨（9）日在臉書發文提到，收到費玉清捐助的100萬善款，還寫了一封信，信裡提到：「謝謝你們長期以來無怨無悔地在第一線照顧著流浪動物，任務充滿了艱辛與挑戰，你們的努力承載著對這些孤苦生命的尊重與守護，每一隻被救援、治癒及收留的生命，都是因為你們而有了溫飽，而改變了命運！」

廣告 廣告

費玉清低調捐款100萬給流浪動物之家。（圖／翻攝徐園長護生園臉書）

費玉清在信中表示，這份捐款只是微薄的心意，希望能成為他們前進的動力，「因為有你們的守護，流浪動物的未來才更有希望，謹此致上我最深的敬意。」徐園長護生園也提到，費玉清連續好幾年都在園區撐不住的時候慷慨解囊，「流浪動物一直是社會上的弱勢族群，生存不易，費玉清先生也希望藉由他的拋磚引玉，能讓更多人來關注流浪動物，也希望大家能夠和小哥一樣，繼續支持我們，讓我們能夠照護好園區5千多個生命，繼續幫助更多的生命大家這一年來都辛苦了，我們一起拚搏，勇敢前行。」

更多FTNN新聞網報導

林志玲當巧克力夢想大使！暖心獻聲導覽 帶百位學生走進劇院

鼓鼓與大元結婚9個月！甜曝「生小孩重要1關鍵」 家中地位比愛犬低

香港宏福苑大火死傷慘重！五月天領軍相信音樂捐款890萬 支援救災與災後重建

