費玉清再低調捐款助毛孩！9年已突破千萬 暖心文字曝：僅微薄心意

歌壇天王「小哥」費玉清雖已淡出演藝圈封麥多年，但對於暖心善舉從未停止過。今年歲末，「台灣貓狗聯合勸募平台」、「台南徐園長護生園」相繼證實費玉清再度低調捐出百萬元善款，援助全台數萬隻弱勢流浪貓狗。更難得的是，費玉清還親自留下一段溫暖訊息，向第一線照顧動物的救援人員致敬，讓網友直呼「毛孩子們真正的天使！」

「台灣貓狗聯合勸募平台」9日在臉書粉專發文指出，費玉清再次透過經紀人捐款100萬元，給台灣動物緊急救援小組（ARTT）所成立的台灣貓狗聯合勸募平台，為全台超過3萬隻弱勢流浪貓狗添上一份溫飽。內容還提到，自2014年至今，費玉清累積捐款給ARTT已突破1000萬元，多年來持續支持弱勢貓狗。

而「徐園長護生園」隨後也表示，收到費玉清捐出的100萬元善款。園長感動表示，很感謝費玉清連續好幾年都在他們快撐不住的時候幫助園區，他也希望藉由他的拋磚引玉，讓更多人來關注流浪動物，「也希望大家能夠和小哥一樣，繼續支持我們，讓我們能夠照護好園區5000多個生命，繼續幫助更多的生命！」

令人動容的是，費玉清還特地留下一封暖心的信，寫道「謝謝你們長期以來無怨無悔地在第一線照顧著流浪動物，任務充滿了艱辛與挑戰，你們的努力承載著對這些孤苦生命的尊重與守護，每一隻被救援、治癒及收留的生命，都是因為你們而有了溫飽，而改變了命運！」

費玉清更直言，這份捐款只是他的微薄心意，希望能成為他們前進的助力，「因為有你們的守護，流浪動物的未來才更有希望，謹此致上我最深的敬意。」

