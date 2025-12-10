費玉清再捐百萬助流浪動物 暖喊：是我微薄心意

資深歌手「小哥」費玉清近年雖已淡出演藝圈，但暖心善舉從未停歇。「徐園長護生園」與「台灣貓狗聯合勸募平台」相繼證實，費玉清在歲末再度低調捐出百萬元善款，援助全台數萬隻弱勢流浪貓狗，更親筆留下溫暖訊息向第一線救援人員致敬。

費玉清2019年宣布引退。（圖／寬宏藝術提供）

「台灣貓狗聯合勸募平台」9日在臉書粉絲專頁透露，費玉清透過經紀人捐款100萬元給台灣動物緊急救援小組（ARTT）所成立的平台，為全台超過3萬隻弱勢流浪貓狗添上溫飽。平台更公開驚人數字，自2014年至今，費玉清累積捐款給ARTT已突破1000萬元，多年來持續行善。

台灣貓狗聯合勸募平台9日發文。（圖／翻攝自台灣貓狗聯合勸募平台臉書）

台灣貓狗聯合勸募平台9日發文。（圖／翻攝自台灣貓狗聯合勸募平台臉書）

同樣收到費玉清100萬元善款的「徐園長護生園」也在臉書發文致謝。園長感動表示，費玉清已經連續好幾年都在園區快撐不住的時候伸出援手，希望藉由他的拋磚引玉，讓更多人來關注流浪動物，「也希望大家能夠和小哥一樣，繼續支持我們，讓我們能夠照護好園區5千多個生命，繼續幫助更多的生命！」

園長也分享費玉清也親自寫信感謝「謝謝你們長期以來無怨無悔地在第一線照顧著流浪動物，任務充滿了艱辛與挑戰，你們的努力承載著對這些孤苦生命的尊重與守護，每一隻被救援、治癒及收留的生命，都是因為你們而有了溫飽，而改變了命運！」更謙虛表示，捐款只是他的微薄心意，希望能成為救援人員前進的助力，「因為有你們的守護，流浪動物的未來才更有希望，謹此致上我最深的敬意」。

