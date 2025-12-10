費玉清封麥多年仍私下送暖！低調捐百萬助流浪動物 曝「他不是第一次！」

費玉清被徐園長護生園揭露，他低調捐百萬幫助流浪動物。翻攝費玉清粉絲團臉書

「小哥」費玉清封麥多年，一向愛護照顧流浪狗的他，被「徐園長護生園」粉專發文披露他低調行善，收到費玉清捐款新台幣100萬元的愛心，同時指出這已不是費玉清首次捐款，而是連續數年幫助園區。業者希望藉此曝光費玉清的善舉，能夠引來更多人關注流浪動物。

流浪動物之家「徐園長護生園」昨（9日）證實，於下午時分收到費玉清捐贈的100萬元善款。流浪狗因天性會殘殺其他野外動物，成為自然生態界的一大問題，一些愛爸愛媽肆意餵養把食物曝放在公開區域，除了衛生問題，也會造成污染，所以僅在野外放置食物並非對流浪貓狗最好的安排。

廣告 廣告

「徐園長護生園」園區共計收留了5千多個生命，費玉清在捐款時也透過文字表達了對第一線照顧流浪動物業者的敬意。「謝謝你們長期以來無怨無悔地在第一線照顧著流浪動物，任務充滿了艱辛與挑戰，你們的努力承載著對這些孤苦生命的尊重與守護，每一隻被救援、治癒及收留的生命，都是因為你們而有了溫飽，而改變了命運！」

費玉清捐款被徐園長護生園披露他低調獻愛心。翻攝徐文良（徐園長護生園）臉書

費玉清透過經紀人表示，款項是他微薄的心意，每一隻被救援的動物都因為「你們的努力承載對這些孤苦生命的尊重與守護。」希望能成為業者在幫助流浪動物方面的一份助力。徐園長表示：「很感謝費玉清先生連續好幾年都在我們快撐不住的時候，幫助園區。」而費玉清多年一直默默照顧流浪動物的心意，也贏得許多網友的稱讚。

費玉清慨然捐款100萬照顧流浪狗。翻攝徐文良（徐園長護生園）臉書



回到原文

更多鏡報報導

王柏傑、謝欣穎傳復合！林柏宏笑曝王柏傑「光芒萬丈」 爆越南粉絲接機竟拿「這張」照片

小煜離婚方宥心「後知後覺」驚覺排練缺席原因 坦言「家家有本難念的經」

「整形女王」顧婕罹癌第四期！露面曝身體最新狀況 宣布好消息