費玉清封麥後行蹤成謎 胡瓜、余天曝他近況「私下很節儉」

「小哥」費玉清封麥多年，私下行蹤更是神祕。（圖／本刊資料照）

「小哥」費玉清封麥多年，私下行蹤更是神祕，行事作風始終低調，連演藝圈好友也難以掌握近況。余天、胡瓜今（10日）出席《鑽石舞台之夜》演唱會彩排記者會時，罕見聊起與費玉清的私下互動，並透露彼此聯繫現況。

余天坦言，近年已幾乎聯絡不上費玉清，「他電話換了，我打給張菲，他也不講」，直言多年未再碰面，讓他相當苦惱。胡瓜也形容費玉清個性相當神祕，「我們以前感情都很好，但現在真的找不到人，他有他自己的生活」。

談起過往回憶，胡瓜笑說，以前跑秀場時，過年檔期後台一定要打牌，「三缺一就找小哥來補，有一年牌打到天亮，隔天還得直接開車去錄除夕特別節目，等紅燈還會偷睡一下。」他回憶，過年時大家甚至會特地跑去北投打牌，認為「一定要玩，才會紅紅火火」，但也笑稱過年檔期其實是最辛苦的時候。

胡瓜也爆料費玉清打牌有「怪癖」，常常本來說不打，只在旁邊插花江蕙，不好意思插余天，結果一圈打完大家沒輸贏，反而是費玉清輸最多。此外，胡瓜也透露費玉清一向節儉，笑說他以前在後台玩十三張，輸了幾千塊就相當心痛，「第三天就跑掉了，因為（輸錢）太傷心」。

胡瓜（中）、余天（右）鬆口與費玉清聯絡近況。（圖／方萬民攝）

