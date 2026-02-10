費玉清封麥消失多年！胡瓜、余天憶打牌怪癖 曝神秘近況

胡瓜、余天過去與費玉清交情深厚。（圖／艾迪昇傳播提供）





歌手「小哥」費玉清封麥多年、退隱歌壇後行蹤成謎，近年幾乎與演藝圈斷聯。昔日一同在秀場打拼的老友胡瓜、余天今（10）日出席「鑽石舞台之夜」演唱會練團彩排記者會，難得談起費玉清的近況，也回憶起過往跑秀的趣事。

胡瓜受訪時憶起早年在秀場打拼的時光，直言過年檔期最為辛苦，「一天都要跑五場」，大家過年時常在後台打牌同樂，象徵「紅紅火火」，氣氛相當熱鬧。余天也爆料費玉清打牌時有個怪癖，明明被叫來打牌都會拒絕，卻又愛在一旁「插花」，結果最後結算時反而是費玉清輸最多，還會要求大家繼續打下去。

胡瓜也透露，費玉清從年輕時就相當節儉，某次一群人在台中演出後台玩13張，費玉清輸了幾千元，「第三天人就不見了，直接跑掉」。至於近年是否還有聯絡，胡瓜坦言，費玉清個性一向神秘，「他電話都換了，這幾年完全跟我們失聯」，就連詢問張菲也沒有下文，幾乎與演藝圈完全斷聯。

不過，費玉清雖然淡出演藝圈，仍默默行善。去年流浪動物之家曾公開表示，收到他捐贈的100萬元善款，園方也透露費玉清已連續多年捐款幫助流浪動物，引來網友一片讚賞。先前江蕙宣布復出時，也曾有不少歌迷期待費玉清能跟進，不過其經紀人則回應，「小哥費玉清對目前的生活感到滿意，已經習慣退休後的日子，享受蒔花弄草、平靜自在的生活。」證實沒有復出計畫。



