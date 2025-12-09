費玉清封麥5年！突捐「100萬善款」給浪浪 暖喊：是我微薄心意

費玉清私下默默捐出100萬善款給流浪動物業者，感謝他們長久以來的守護與愛心。（圖／寬宏藝術提供）

70歲「小哥」費玉清，自從2020年1月退休封麥至今已經5年，不過他底下仍默默行善，回饋社會。有流浪動物業者特地發文向小哥感謝，原來小哥已經連續好幾年幫助他們，9日下午更豪邁捐出一筆100萬元善款，還遞上一封信件給他們。溫暖的貼文曝光後，讓眾人十分感動。

在台南市將軍區經營流浪動物之家的徐姓業者，9日透過臉書分享費玉清的溫暖善舉，「今天下午我們收到費玉清先生100萬的善款，我們好感恩！」而且還收到費玉清親自傳達的訊息。

費玉清說到，「謝謝你們長期以來無怨無悔地在第一線照顧著流浪動物，任務充滿了艱辛與挑戰，你們的努力承載著對這些孤苦生命的尊重與守護，每一隻被救援、治癒及收留的生命，都是因為你們而有了溫飽，而改變了命運！

「這份捐款只是我的微薄心意，希望能成為你們前進的助力，因為有你們的守護，流浪動物的未來才更有希望，謹此致上我最深的敬意。」可以從照片上看到，費玉清是用他的本名「張彥亭」名義默默捐款。

小哥突如其來的100萬捐助，讓徐姓業者相當感動，加碼分享費玉清多年以來的暖舉，「很感謝費玉清先生連續好幾年都在我們快撐不住的時候，幫助園區。流浪動物一直是社會上的弱勢族群，生存不易。」

「費玉清先生也希望藉由他的拋磚引玉，能讓更多人來關注流浪動物，也希望大家能夠和小哥一樣，繼續支持我們，讓我們能夠照護好園區5千多個生命，繼續幫助更多的生命，大家這一年來都辛苦了，我們一起拼搏，勇敢前行」。

貼文也立刻溫暖眾人，「小哥他真的都在默默行善」、「天啊！感恩費玉清」、「感謝小哥無私奉獻，給予浪浪溫飽」、「謝謝小哥還有文良大哥一直做浪浪的後盾」、「祝福善良大愛的費玉清先生闔家平安喜樂永保安康」。

