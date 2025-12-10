費玉清封麥6年再引關注 豪捐百萬助流浪狗「暖心親筆信曝光」

【緯來新聞網】封麥已逾6年的「小哥」費玉清，再度展現對流浪動物的深切關懷。他近來悄悄捐出新台幣100萬元予「徐園長護生園」，持續支援動保行列，並親自寫信向園方工作人員表達感謝之情，暖哭一票網友。

費玉清淡出歌壇。（資料照／寬宏藝術提供）

費玉清2019年於台北小巨蛋舉行告別演唱會後選擇淡出鏡頭，過著簡樸低調的生活。雖未現身公眾視野，但他對動物的疼惜從未間斷。園方徐文良9日透露，園區近日收到費玉清寄來的100萬元善款及一封親筆信，信中他感謝救援人員的無私付出，並稱這筆資助只是「微不足道的小小心意」，希望能為超過5000隻動物續命盡一份心力。

費玉清真的很愛狗。（圖／翻攝FB）

徐文良表示，費玉清多年來在園區經濟緊縮之際多次伸出援手，不僅緩解財務壓力，也鼓舞了照護人員士氣。他坦言，照顧數千隻流浪動物需要龐大資源，小哥的善行正是雪中送炭。

費玉清真的很愛狗。（圖／翻攝FB）

此外，費玉清也在信中表達，希望透過自身行動號召更多人關注流浪動物議題，共同守護這群弱勢生命。園區也藉此機會向社會喊話，期盼更多人加入支持行列，持續為毛孩子爭取更好未來。此消息曝光後，網友紛紛留言大讚「真正的善良從不喧嘩」、「退休後的小哥更值得敬佩」、「人品比歌聲更動人」。

