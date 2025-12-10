費玉清小哥出手了！捐百萬送暖給「徐園長護生園」陸續獻愛超過千萬⋯動保界讚：真正的天使

費玉清2019選擇封麥之後，過著閒雲野鶴的生活，雖然遠離鎂光燈，但他熱心公益的心沒有變，對動物跟社會弱勢的關注仍然持續，近日他再度出手捐錢，台南「徐園長護生園」在社群po文，證實收到費玉清捐助的100萬元善款，園區也透露費玉清常在他們「快撐不住」的時候出手幫忙，讓流浪動物們可以繼續獲得照護。而「台灣貓狗聯合勸募平台」也證實費玉清從2014年就長期捐助幫助流浪動物。

除了捐款，費玉清也透過經紀人發訊息給這些救助流浪動物的人們，費玉清表示「謝謝你們長期以來無怨無悔地在第一線照顧著流浪動物，任務充滿了艱辛與挑戰，你們的努力承載著對這些孤苦生命的尊重與守護，每一隻被救援、治癒及收留的生命，都是因為你們而有了溫飽，而改變了命運！這份捐款只是我的微薄心意，希望能成為你們前進的助力，因為有你們的守護，流浪動物的未來才更有希望，謹此致上我最深的敬意。」

而台灣動物緊急救援小組透露，費玉清從2014年起便固定捐助「台灣貓狗聯合勸募平台」，一路默默支持全台超過200個弱勢收容園區、3萬多隻流浪貓狗，累積善款已突破千萬元，讓動保界大讚費玉清是「真正的天使」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導