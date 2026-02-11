費玉清引退6年直接人間蒸發！電話都換了好友全斷聯

由胡瓜發起、攜手康康與歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日在臺北流行音樂中心登場。胡瓜與余天父子今日現身彩排現場，談起昔日秀場戰友費玉清的往事，意外揭露這位封麥歌手的打牌趣聞。

余天爆料費玉清打牌有獨特怪癖，明明被邀請打牌總是拒絕，卻喜歡在旁邊插花別人的牌局。他特別愛插花江蕙的牌，但每次被他插過花的人反而會贏，導致費玉清永遠是牌桌上輸最慘的人。余天笑說，有一次在後台玩十三張，費玉清輸了幾千塊，第三天人就不見了，直接跑掉消失。

廣告 廣告

胡瓜補充表示，以前到余天家打麻將，費玉清都負責找牌咖，總是說「三缺一」，結果到場後發現人還是不夠。費玉清打到天亮還不放人，最後結算四家沒輸贏，就他一個人輸最多。胡瓜回憶當年在秀場打拼的日子，過年檔期最為辛苦，一天要跑五場，大家常在後台打牌同樂，象徵紅紅火火。

談及費玉清的近況，胡瓜與余天皆表示已完全失去聯繫。費玉清在2019年舉辦引退演唱會，2020年正式退出演藝圈，至今時隔6年行蹤成謎。余天感嘆說，費玉清早就換了電話號碼，即便過去交情深厚，現在也聯絡不上，就連詢問張菲，張菲也不願意透露費玉清的新聯絡方式。

胡瓜表示，費玉清個性一向神秘，退出演藝圈後更是如此，雖然以前感情很好，但現在真的找不到人，尊重他有自己的生活方式。費玉清經紀人先前曾回應，小哥對目前的生活感到滿意，已經習慣退休後的日子，享受蒔花弄草、平靜自在的生活，證實沒有復出計畫。

儘管淡出演藝圈，費玉清仍默默行善。去年流浪動物之家公開表示收到他捐贈的100萬元善款，園方透露費玉清已連續多年捐款幫助流浪動物。

「鑽石舞台之夜」演唱會首日有余天、余祥銓父子及黃西田坐鎮，第二天由蕭敬騰壓軸、李千娜加入。完整演出陣容還包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等。善款將捐給臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會及臺大清寒希望獎助學金，門票已在年代售票系統熱賣中。

更多品觀點報導

史上最大民告官！民眾黨領2千名退休警消控賴清德違法欠薪

銓敘部認了「真的欠錢」 民眾黨1/8起受理退休警消訴訟委託

