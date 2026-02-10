費玉清神隱多年近況曝光！牌咖余天證實「他換電話了」

胡瓜、余天、余祥銓10日出席練團活動。林煒凱攝

「小哥」費玉清封麥多年幾乎神隱演藝圈，行蹤成謎，連多年好友都難以聯繫。不過他雖退居幕後，私下善行卻從未間斷，近日更被爆出低調捐款百萬做公益。昔日牌咖好友余天今（10日）出席「鑽石舞台之夜」演唱會練團活動，被問小哥近況也鬆口回應了。

胡瓜、余天、余祥銓今出席練團活動，問及小哥近況，余天坦言：「他電話換了，我打給張菲他也不講。」直呼已多年沒聯絡上本尊；胡瓜也感嘆費玉清一向神祕，「以前感情都很好」，如今卻像人間蒸發般失去音訊。不過余天也補充，過年期間曾和費玉清短暫聚會打麻將，證實對方生活單純低調，依舊保持老友間的情誼。

費玉清神隱多年。翻攝費玉清超話微博

費玉清多年來仍默默行善

雖然淡出鎂光燈，費玉清的暖心善舉卻悄悄流傳。去年有流浪動物之家透露，收到他捐贈100萬元善款，幫助園區照顧毛孩。他僅低調表示這是「一點微薄心意」，盼能替流浪動物盡份心力。事實上，園方指出他已連續多年固定捐助，長期默默支持，從不張揚。

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日回歸臺北流行音樂中心（北流），趕在過年前，參與演出的藝人都在百忙之中排除萬難，今進練團室展開馬拉松式排練，擔任首日演出壓軸的余天開金口演唱成名曲〈榕樹下〉，展現寶刀未老功力。「鑽石舞台之夜」演唱會門票於年代售票系統熱賣。

胡瓜（右）、余天10日出席練團活動。林煒凱攝



