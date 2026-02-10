費玉清退隱演藝圈「余天爆他換電話」 鬆口聯繫近況
胡瓜、余天、余祥銓10日現身為「鑽石舞台之夜」進行彩排，三人也暢聊當年的秀場大小事，透露農曆年期間幾乎天天作秀，大家會在後台小賭怡情，話題間也意外提到封麥退隱多時的費玉清，胡瓜與余天罕見鬆口他的近況。
談起當年一起打麻將的交情，余天忍不住爆料「小哥」費玉清很愛插花，對方一輸錢就會換桌，沒想到最後結算時反而是他輸最多，卻還要求大家繼續打。
被問到是否還有和「小哥」費玉清聯絡，余天坦言現在已經聯絡不到本人，「他電話換了，我打給張菲，他也不講」，雙方已多年沒有聯繫。胡瓜也直言費玉清個性一向神秘，「我們以前都很好」，但自從退隱後，幾乎就與演藝圈斷了聯絡。
事實上，去年曾有流浪動物之家公開表示，收到費玉清捐贈的百萬善款，園方也透露他已經連續多年捐款幫助園區。善行曝光後，讓不少網友大讚費玉清低調又有愛心。先前他也曾透過演唱會主辦單位透露退休生活，「退休至今，我生活的很自在與清靜，平靜的過著每一天，時光匆匆，不再復返，以前的那段演藝生涯，如今只能深藏在我的回憶裏，在此也祝福大家歲月靜好，找到屬於自己的從容！」
