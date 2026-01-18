費雪：勿忽視中國軍事施壓台灣 台防禦經驗值得借鏡

（中央社記者劉郁葶布拉格18日專電）中國對台軍事壓力升高，捷克參議院外委會主席費雪表示，不應視而不見中國對台軍事施壓。費雪分享，去年到台北參加國防展時，看見捷克在安全與防衛科技上具合作潛力，台灣針對中國網路攻擊的防禦經驗，亦值得捷克借鏡。

近期中國人民解放軍以「聯合戰備警巡」名義，在台灣周邊海空域進行大規模軍事活動。

捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer）接受中央社專訪時指出，「當我們看到中國派遣軍機與戰鬥機對台施壓時，我們不能一次又一次地選擇視而不見。這種行為正在破壞尊重、和平合作與對話的橋梁。」

根據美國戰爭部最新發布的「中國軍力報告」，中國人民解放軍正穩步朝2027年前具備在台灣議題上取得「戰略決定性勝利」的能力邁進。

費雪說，中國有自身的軍事或政治議程，但自由世界的責任，是制定自己的議程。任何逾越這些界線的行為，都是對以規則為基礎的國際秩序嚴重破壞。

他認為，自由國家應建立自己的「紅線」，並在台灣、夥伴與盟友清楚表達希望走自己的道路時，勇於為台灣發聲並在政治上實際投入。「因為對中國而言，最理想的情況，就是我們忘記世界各地的朋友與盟友。」

● 捷克關注台灣防衛經驗 台應對網攻可作借鏡

長期推動台捷合作的費雪，曾多次造訪台灣。費雪分享，他在去年9月造訪「台北航太暨國防工業展」（TADTE 2025），認為這是極重要的國際交流平台。

費雪表示，台灣在區域安全中扮演關鍵角色的背景下，這場活動讓他能與眾多來自商業界、政治圈的重要行動者交流。「那是非常寶貴的經驗，因為我也見到許多捷克的夥伴。我親眼看到他們的競爭力，以及在安全與防衛科技領域中實際存在的合作潛力。」

費雪指出，「我們必須借鏡台灣防衛部隊的經驗，以及在因應各種威脅所具備的能力，例如針對網路攻擊的防禦，這些攻擊往往直接針對主權。」

費雪說，捷克同樣面臨類似挑戰，其中部分攻擊甚至來自中國，這正是捷克需向台灣學習之處。

●支持台灣參與國際組織 聯合國不應拒台灣人於門外

捷克參議院在2022年曾通過一項友台提案，內容指出台灣是「國際法主體」。費雪說，這項特別宣言，確認台灣與捷克同為國際法下的行為者與主體，有權依法形塑自身的未來。

當時，費雪與其他參議院成員接待時任立法院長游錫堃訪問捷克，並將此提案文本交予游錫堃，以表達對台灣的支持。

費雪表示，捷克尊重台灣現有的貿易與和平現狀，並依循聯合國最根本的原則，尤其是人民有權決定自身未來的自決權。

他說：「只要有機會，捷克每年都會支持台灣有意義地參與國際組織，包括世界衛生大會（WHA）及其他國際機構。」

他批評，當聯合國允許非政府組織、商界或公民社會代表進入場域參與工作時，卻出現台灣人民被拒於門外、甚至無法進入聯合國建築的荒謬情況，這是否定台灣人民的存在。（編輯：韋樞）1150118