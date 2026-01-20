貼出與呂特、馬克宏對話截圖 川普重申取得格陵蘭

美國總統川普(Donald Trump)前往瑞士出席達沃斯世界經濟論壇，他在「真實社群」(Truth Social)連環發文，貼出他與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、北大西洋公約組織秘書長呂特(Mark Rutte)的對話內容；暗示他此行可能會與法國、北約談及加薩、烏克蘭、格陵蘭等議題。

川普預計21日到瑞士出席達沃斯經濟論壇，他抵達之前，在「真實社群」連續發文。

川普先指出與北約秘書長呂特通電話，觸及格陵蘭議題，川普同意在達沃斯與各方會面；川普並稱與呂特的通話非常棒。川普表示，格陵蘭對美國和世界安全至關重要，大家也都同意。川普說，在他的第一任期開始強化美國軍力，現在仍在進行中。川普表示，美國是世界上最強大的國家，也是世界上唯一可以確保世界和平的國家；「該如何達到和平，就是透過力量」。

川普隨後也貼出他與呂特的對話截圖，呂特提到川普在敘利亞的作為非常好(指美軍日前空襲敘利亞，擊斃蓋達組織領袖)，呂特說他也會在達沃斯世界經濟論壇向媒體強調美國在加薩、在烏克蘭的努力。至於格陵蘭，呂特則表示會找到方法向前推進，呂特也說很期待在瑞士與川普見面。川普則在發文感謝呂特。

川普則在另一則發文批評英國，他說「令人驚訝的是，我們『聰明的』北約盟邦、英國，正打算放棄查哥斯群島，移交給非洲國家模里西斯，包括狄耶戈加西亞島(Diego Garcia)的美軍軍事基地，而且英國這麼做並沒有任何理由」。

川普說，俄羅斯和中國一定注意到這個弱點，「他們是只看力量的國際強權，這也是美國為何在我主政一年來受到前所未有尊敬的原因」。川普批評英國放棄這麼重要的島嶼主權「非常愚蠢」，「這就是為什麼基於國家安全理由必須取得格陵蘭的原因」。川普說，「丹麥及其他歐洲盟邦必須做對的事」。

美國想要取得格陵蘭，引發歐洲國家不滿。川普也在「真實社群」貼出兩張圖卡，其中一張是川普與美國副總統范斯、國務卿盧比歐一起站在格陵蘭，川普手拿美國國旗插在格陵蘭島上，旁邊有一塊牌子寫著「格陵蘭，自2026年起為美國領土」。另一張圖卡場景則是在白宮橢圓形辦公室，一旁有一張覆蓋美國國旗圖案的格陵蘭地圖，川普坐在辦公桌後，對面則坐著歐洲國家領袖，包括英國首相施凱爾(Keir Starmer)、歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)、法國總統馬克宏等人。

川普也貼出他與馬克宏的對話截圖，馬克宏在對話中強調法國與美國在敘利亞議題上立場一致，雙方也可以在伊朗議題上做更多事情；馬克宏也說「我不曉得你在格陵蘭議題上做什麼，但是讓我們一起推動更多事情」。馬克宏表示，他會在達沃斯經濟論壇後，於22日在巴黎安排G7會議，他會邀請烏克蘭、丹麥、敘利亞和俄羅斯代表出席；馬克宏也邀約川普返回美國之前，兩人在巴黎共進晚餐。(編輯：許嘉芫)

