貼出「檢驗合格證書」安民心！龍忠蛋行：換蛋、退款皆可

台中市梧棲區龍忠蛋行9日有進貨文雅畜牧場雞蛋。蛋行林姓老闆17日強調，「換蛋或退貨都可以，現在雞蛋是安全的」，也解釋周日有許多事情要處理才沒開；退蛋顧客說，老闆一律都給退換，態度不錯，所以選擇換蛋。（本報資料照片）

彰化文雅畜牧場芬普尼蛋爭議延燒，台中市梧棲區龍忠蛋行15日遭台中市衛生局指出，9日有進貨，陸續有客戶將未使用完畢雞蛋送回蛋行，但16日沒開門，有民眾欲退蛋撲空。蛋行林姓老闆17日強調，「換蛋或退貨都可以，現在雞蛋是安全的」，也解釋周日有許多事情要處理；退蛋顧客說，老闆一律都給退換，態度不錯，所以選擇換蛋。

台中市衛生局食安處15日說明， 10日派員前往龍忠蛋行稽查，發現其9日曾向文雅畜牧場進貨200籃、重約4000斤雞蛋，為求謹慎抽驗，昨晚檢驗出爐，含芬普尼代謝物含量 0.05 ppm與殘留容許量標準0.01ppm不符。對此，有民眾看到新聞後，16日前往蛋行欲退貨，但並未開店。

林老闆今表示，經營蛋行50多年了，平時就有不少鄰居來買蛋，因昨天適逢周日，很多事情要處理，強調「沒有不給換蛋」，要換蛋、退錢的都接受，且現在的蛋都是安全的，並於蛋籃前貼上檢驗合格證書。

蛋行老闆娘則說，與文雅畜牧場合作20多年，有人建議她要跟文雅畜牧場求償，但覺得大家都是善良的老百姓，遇到這件事也很無奈，所以出事了就一起處理。

此外，今天一早也有民眾前來退貨，並表示雞蛋是上周六買的，買完後才看到新聞，不確定是不是同一批蛋，不過老闆一律都給退換，態度十分不錯，所以選擇換蛋，也坦言蛋行其實也是受害者，問題蛋應該是產地那邊的問題。

