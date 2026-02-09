即時中心／潘柏廷報導

1980年2月28日的林宅血案，當時美麗島大審首次庭訊，被告之一的林義雄母親、雙胞胎女兒慘遭不明人士殺害；改編命案的《世紀血案》近期已經殺青，但未向林義雄及其家屬授權翻拍等爭議，再加上外流劇本影射台獨運動者史明是主謀者，使得上映前就爭議不斷，導演徐琨華昨（8）日發聲明喊停止後製。對此，前立法院長游錫堃今（9）日在臉書透露，他曾是命案嫌疑人，至今都還心有餘悸。

游錫堃今日在臉書貼出一張剪報，內容則是《中華日報》1980年3月4日的報導，黃色標註的文字為「經警方查訪的這位特定對象人物，現年三十三歲、宜蘭縣人，某專科學校畢業，身高一七四公分，體重約五十二公斤，他和林義雄站在一齊，高出林義雄半個頭，皮膚黝黑，留長髮，看起來予人有高高瘦瘦的印象」。

廣告 廣告

對此，游錫堃說明：「我曾經是『林宅血案』嫌疑人！只差沒有寫出名字。40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」。





原文出處：快新聞／貼剪報曝曾是林宅血案嫌疑人 游錫堃：至今都還心有餘悸

更多民視新聞報導

寇世勳道歉了！認《世紀血案》爭議 思慮不周對林義雄與其家屬致歉

《世紀血案》栽贓史明是命案主導者！董事長黃敏紅怒嗆：強姦民意

《世紀血案》影射史明是命案主謀 歷史研究者怒批：令人難過且惡毒！

