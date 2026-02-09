貼剪報曝曾為林宅血案嫌疑人 游錫堃：至今都還心有餘悸

游錫堃表示，「我曾經是『林宅血案』嫌疑人！只差沒有寫出名字。40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」（圖／取自游錫堃臉書）

電影《世紀血案》改編自1980年發生的「林宅血案」，因未事先取得當事人林義雄及其家屬授權即啟動製作，爭議不斷延燒。對此，前立法院長游錫堃今（9）日在臉書表示，他曾是命案嫌疑人，至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？

游錫堃在臉書貼出一張剪報，內容為《中華日報》1980年3月4日的報導，黃色標註的文字為「經警方查訪的這位特定對象人物，現年三十三歲、宜蘭縣人，某專科學校畢業，身高一七四公分，體重約五十二公斤，他和林義雄站在一齊，高出林義雄半個頭，皮膚黝黑，留長髮，看起來予人有高高瘦瘦的印象」。

對此，游錫堃表示，「我曾經是『林宅血案』嫌疑人！只差沒有寫出名字。40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」

