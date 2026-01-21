一貼即連，智慧型血糖照護新時代

連續血糖監測與閉環胰島素系統，讓糖尿病管理更精準、更安全

隨著數位醫療與人工智慧技術快速發展，糖尿病照護正邁入「即時、個人化、智慧化」的新 時代。三軍總醫院 新陳代謝科主治醫師 何禮如醫師 指出，連續血糖監測（Continuous Glucose Monitoring, CGM）結合智慧型胰島素幫浦與閉環胰島素輸送系統，已逐步改變傳統 血糖管理模式，為糖尿病患者帶來更穩定且安全的血糖控制新選擇。

廣告 廣告

連續血糖監測（CGM）：從「單點量測」走向「全天候掌握」

新陳代謝科何禮如醫師分享一位 50 歲女性，罹患第一型糖尿病（T1DM）已逾 24 年 。長 期以來，患者面臨血糖波動劇烈之挑戰。長年的代謝控制不佳已導致嚴重的腎臟損傷，目前 臨床診斷為糖尿病腎病變。

為精準掌握血糖變化規律並延緩腎功能惡化，患者近期至本院新陳代謝科門診求診 。經醫 療團隊評估後，安排住院進行胰島素幫浦速率調整及自費置入連續血糖監測系（CGM）。 透過 CGM 提供的 24 小時連續數據圖譜，團隊得以及時捕捉隱匿的血糖波動，調整治療策 略，藉此優化控糖品質並強化器官保護 。

相較於傳統血糖機僅能進行間歇式指尖採血，CGM 可每 5 分鐘量測一次葡萄糖數值，一天 可累積 288 筆血糖資料。其原理是透過配戴於手臂的感測器，偵測皮下組織間液中的葡萄糖 濃度變化，並即時將數據傳輸至接收器或智慧型手機，協助使用者全面掌握血糖波動趨勢。

何醫師說明，雖然 CGM 測量的是「組織間液葡萄糖」，與血液中的血糖值存在些微時間 差，但透過即時趨勢與圖像化分析，反而更能反映血糖變化全貌，有助於臨床判斷與日常自 我管理。

不只看 HbA1c，CGM 揭示「血糖品質」

臨床上，即使 HbA1c 數值相同，不同患者的血糖穩定度與低血糖風險仍可能大不相同。 CGM 所提供的「目標範圍內時間（Time in Range, TIR）」、「全天血糖圖譜（AGP）」及 「血糖變異係數（CV%）」等指標，能更精準呈現血糖控制品質，協助醫師與患者共同制 定個人化飲食與治療策略。

邁向自動化：閉環胰島素輸送系統

隨著 CGM 與胰島素幫浦整合，閉環胰島素輸送系統（Closed-loop Insulin Delivery）逐漸成 熟。該系統可根據即時血糖數據，自動調整基礎胰島素輸注量，並在血糖偏高時提前給予小 劑量校正胰島素，降低高血糖與低血糖來回震盪的風險。

以新一代系統為例，系統可每 5 分鐘自動進行胰島素調整，並透過演算法分析所有餐前與校 正注射的安全性，在不增加低血糖風險的前提下，提升整體血糖控制穩定度。

從「理想患者」到「臨床實務」：更多人受惠

過去胰島素幫浦常被認為僅適合教育程度高、依從性佳的「理想患者」，但臨床經驗顯示， 即使是血糖控制不穩定、生活作息不規律、或難以精準計算碳水化合物攝取的患者，在適當 教育與醫療團隊支持下，也能從智慧型胰島素幫浦治療中獲得顯著益處。

在兒童與成人族群中，對於反覆低血糖、血糖變異性大、黎明現象明顯，或希望提升生活品 質的第一型糖尿病患者，相關治療更具臨床價值。

開啟糖尿病智慧照護新篇章

何禮如醫師強調，CGM、胰島素幫浦與人工智慧演算法的整合，正推動糖尿病照護由「被 動修正」走向「主動預測與即時調整」。未來，透過更精準的數據與智慧化系統，糖尿病患 者將能在安全的前提下，獲得更穩定的血糖控制與更好的生活品質。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為一貼即連，智慧型血糖照護新時代