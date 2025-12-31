貼國旗照 管碧玲：海巡才是台灣海域唯一執法者

（中央社記者洪學廣高雄31日電）中共宣布對台軍演，海委會主委管碧玲連發多篇臉書貼文更新，最新為海巡艦艇緊跟中國海警船照，她指出，中國軍演宣稱要域封控，海巡維護自由航行，才是台灣海域唯一執法者。

共軍東部戰區近日在台灣周邊軍演。海委會主委管碧玲首先在臉書貼文「因應中國蠻橫軍演，我們堅持捍衛主權，海巡已經在崗位上，嚴陣以待」，之後更表示，她除坐鎮主持應變會議，調度海面部署，針對中國利用遠程火箭砲系統，進行實彈射擊、蠻橫無理行為，也指示海巡針對射擊區漁船安全，執行應有保護措施，特別指示艦艇增加廣播內容，用以訓示中國海警。

管碧玲說，海巡具備成熟的灰色地帶應處能力，她也在會議上將海巡任務重點放在「維持我方海域堅定的執法權」、「確保航行安全與民生秩序」、「防止灰色地帶行動升高為衝突事件」。面對對岸軍艦、海警及相關活動，海巡署秉持比例原則與風險控管精神，避免被誘發成為衝突升高的觸媒。同時也讚許海巡這次應處未發生任何執法衝突或海上事故；未影響海域正常航行秩序；未讓軍事演習外溢成民生或外交事件。

她昨天深夜貼文表示，海上情勢已經趨緩，艦船艇都已陸續駛離，因為中國未宣布軍演結束，應變中心因而持續，高雄海委會今天一早要召開擴大主管會議，海巡署所有分署長都要南下出席，只好維持開設，調整人力。「來到車站，看到生活日常，沒有軍演的痕跡，很有恍如隔世的感覺」。

管碧玲今天凌晨再發布一張海巡艦艇監控驅離中國海警船照片，強調「照片會說話！國旗飄揚，海巡艦艇緊緊的監控驅離海警船」，同時維持了航道自由通行，兩艘商、貨輪就航行在同框海域上，中國軍演，遂行霸道，再怎麼認知操作，都會讓事實戳破虛假的謊言。

她說，中國宣稱要域封控，海巡維護自由航行。事實證明，船舶就航行在身邊，中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者。（編輯：李淑華）1141231