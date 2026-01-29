貼圖、點燈、列印一次搞定 7-ELEVEN過年數位服務全開

【記者趙筱文／台北報導】從通訊軟體到實體門市，便利商店的角色經營早已不只停留在「可愛」層次。7-ELEVEN持續深耕自有IP「OPEN!家族」，迎接2026金馬年，主打貼圖、數位服務與IP商品三線並進，透過LINE免費貼圖、ibon數位服務與全台主題門市，將過年消費情境全面數位化、生活化。

在社群使用體驗上，7-ELEVEN自2020年首度推出「OPEN!家族系列貼圖」以來，已累計推出10檔主題、下載人次突破千萬，成功讓便利商店角色滲透進日常聊天情境。今年再度推出「2026 OPEN!家族賀新年」LINE免費貼圖，自2月3日11:00起至3月4日限時開放下載，共16款角色貼圖，OPEN、雪鈴兔波波、LOCK、小竹輪、條碼貓與PLEASE美眉等角色，全數換上Q版馬年造型，搭配「財源滾滾」「金馬開運」「大吉大利」等實用祝賀語，貼圖使用期限達180天，鎖定農曆年到元宵節期間的高頻社群互動需求。

廣告 廣告

IP內容也同步延伸至實體與數位商品。OPEN!家族馬年系列春聯、紅包袋、絨毛玩偶與盒玩公仔持續攻佔年節採買市場，而ibon則成為IP數位化的重要載體。OPEN!家族角色全面進駐ibon列印服務，消費者可在門市隨印春聯、小貼紙、紅包袋與圖框明信片，單張最低15元起，讓IP不只存在於商品貨架，也融入日常列印與個人化使用場景。

在消費科技布局上，7-ELEVEN近年持續擴大ibon服務邊界，線上祈福成為其中成長最快的應用之一。ibon自2022年推出線上點燈預約服務後，今年再度擴大規模，攜手近40間宮廟，整合光明燈、太歲燈、財寶燈、月老姻緣、補財庫，甚至寵物平安燈等項目，最低400元起即可完成線上預約，系統自動通知廟方處理，省去實體排隊與跨縣市奔波，讓傳統年節儀式正式進入「雲端化」。

此外，IP角色也成為實體通路差異化的重要工具。全台逾百間主題特色門市、累計17種IP角色，從DINOTAENG、TOMICA到三麗鷗、SNOOPY與超人力霸王，透過門市設計、拍照場景與親子體驗，將便利商店轉化為節慶期間的生活場域與社群打卡點，強化品牌與年輕族群、親子客層的情感連結。

7-ELEVEN提供ibon售票系統全台預約新年祈福點燈服務。7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自2月4日起至2月8日止推出「金馬開運Buy好年」消費優惠活動，購買指定類別商品滿222元立折20元，搭配4大知名宮廟推出3款隨取卡以及1款情人節隨取卡。7-ELEVEN提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

和逸飯店台南西門館打造親子古埃及冒險之旅 入住送展覽門票

總預算死當！國政全癱 6縣市恐舉債 民團怒轟：立委有什麼臉領薪水（壹蘋10點強打）

嚴凱泰女兒21歲了！IG「渾圓酥胸＋蛇腰」一排辣照被神出

