貼大字報罵畢書盡「狼心狗肺」 男挨告誹謗判決出爐

鍾男不滿藝人畢書盡與畢父未履行出道前承諾，於是於街頭張貼字報辱罵對方「狼心狗肺、厚顏無恥」、「我能造就你，我也能毀了你」等語，遭畢書盡提告。台北地方法院今（31）日依3個加重誹謗罪判處鍾男拘役共120天，得易科罰金新台幣12萬元，全案仍可上訴。

本案源於鍾男自稱多年前曾引薦畢書盡來台發展演藝事業，助其踏入演藝圈成名，但畢書盡事後未履行當初允諾的報酬，雙方因此產生糾紛。鍾男於2023年5月間接連在台北市西門町商圈、忠孝東路二段等人來人往地點，張貼多張大字報，點名畢書盡「對待你的恩人，你卻視若無睹，可悲可嘆呀」、「我能造就你，我也能毀了你」、「如今你功成名就，當初對我的承諾都可以完全背棄」。

鍾男更在字報中指稱「畢書盡當初像一隻狗似的被親人踢來踢去，是我接納你、給你機會」，甚至影射自身人身安全，寫下「你叫我小心點，改天我被打或無故失蹤，就是你指使的」，並向圍觀路人喊話拍照轉傳，公開辱罵畢書盡「狼心狗肺、厚顏無恥」。

畢書盡不甘受辱提告。檢警調查指出，畢書盡出生於韓國，父親畢福鬢為韓國華僑、母親為韓國籍。2006年間，鍾男確實曾引薦尚未歸化我國的畢書盡來台，成為製作人兼經紀人李亞明旗下藝人。檢方查出，畢福鬢曾請託鍾男協助照顧畢書盡在台生活與工作，並曾允諾支付畢書盡未來10年收入的15%作為報酬，雙方亦簽有承諾書。畢書盡於2011年3月歸化我國，同年入伍服海軍役一年，退伍後持續在演藝圈發展，知名度逐年攀升，並以藝名「Bii」活躍歌壇，獲多項音樂獎項肯定，成為頗有知名度的歌手。

鍾男因本案一度遭通緝，到案後坦承張貼字報，但否認構成誹謗，主張畢書盡及其父親違背承諾、成名後拒不給付報酬，並反控畢氏父子涉犯詐欺得利罪。檢方認定相關爭議屬民事糾紛，鍾男提告部分不起訴，但就其張貼字報行為，仍依恐嚇危害安全、公然侮辱及加重誹謗等罪嫌提起公訴。

法院審理後認為，鍾男具體指摘畢書盡忘恩負義、恐嚇他人，甚至影射家暴等私德情事，卻無任何證據佐證，相關言論亦與公共利益無關，屬不實指控；另以「毀了你」等語具恐嚇意味，並以「狼心狗肺」、「厚顏無恥」、「土狗」等語謾罵，均不在言論自由保障範圍內。法官指出，鍾男未循司法途徑解決糾紛，反而在公眾場所張貼字報，損害他人名譽，到案後亦未展現悔意、未與被害人和解，遂從重量處，判處鍾男3個加重誹謗罪，各判拘役50天，合併應執行拘役120天，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

