貼布越貼越癢？醫揭關鍵真相是「這三大原因」 若輕忽下場慘！

很多人肌肉痠痛或扭傷時，第一個反應就是貼個藥布來緩解不適。不過，有時候貼完之後，反而越貼越癢、越貼越紅，甚至起水泡。這種情況，其實就是所謂的貼布過敏，事實上貼布過敏原因主要是，貼布裡的成份對皮膚刺激，而造成的皮膚發炎的狀況。

成大醫院復健部主治醫師連偉志表示藥性成分像薄荷腦、水楊酸甲酯或消炎止痛藥這些物質，對部分人的皮膚會造成刺激，膠黏劑或香料。有些貼布為了固定或增加香味，會加入黏著劑或香料，這些也可能引起過敏，貼太久或在流汗的情況下使用。當皮膚悶熱潮濕時，藥物會滲透更多，刺激也就更明顯。

臺北榮總皮膚部主任陳志強表示痠痛貼布或者其它這種貼布，裡面藥的成分有可能過敏，或者接觸過程中把它封住了，事實上皮膚被封住其實也是過敏的機會，因為封住可能會流汗 ，悶熱刺激 可能會過敏情況發生，所以基本上還要看個人膚質，有人是屬於敏感反應的情況，一貼敷之後皮膚的角質層破掉了，然後過敏就容易進來了，誘發免疫反應出現，才容易產生過敏現象出現。

如果貼布拿掉之後，皮膚出現紅、癢、刺痛、灼熱的感覺，就是過敏的徵兆。

台北亞緻整形外科診所院長王祥亞提醒 貼貼布假設它透氣性不好的話，貼太久的話，可能會引起像我們過敏，譬如說可能會起紅疹，甚至有水泡喔，所以如果說是發現這種狀況的話，我們就是要立即的把藥布把它移除掉，那比較簡單的方式，如果說沒有那麼嚴重的話，我們可以用清水稍微清洗。

接觸性皮膚炎的過敏呢，通常只擦藥會好的比較慢，也可以搭配一些短效的，短天數的類固醇啊，或者是抗組織胺等等的藥物幫助治療。其實痠痛藥布不可以過度貼用，必須注意劑量，許多民眾因身體有大片面積或多個部位痠痛，經常同時貼用多片藥布在身上，又搭配使用口服止痛藥，常常造成使用過量。因此，如果同時有使用貼布與口服止痛藥的人，一定要特別注意成分是否重複，可以選擇不同成分的藥物，避免使用單一藥物成分過量造成身體負擔。

高雄秀傳醫院骨科主治醫師王登冠表示，如何正確使用痠痛藥布，如果使用藥布一周後仍無效，應立即尋找專業的醫師藥師做詢問。盡量不要將藥布貼在開放性傷口附近，以免造成不必要的感染，如果局部產生發炎反應，應立即停用藥布，也可以搭配使用凡士林，或具有舒緩效果的乳液，等藥效過去再開始使用藥布。

台北亞緻整形外科診所院長 王祥亞表示本身體質它是一個很重要的一個關鍵，譬如說有些人他本身可能就很容易過敏，那他很容易有接觸性皮膚炎，那這種就是說貼藥布的話，我們就是要非常小心。

彰濱秀傳醫院皮膚科主任黃星瑋指出非類固醇性的抗發炎的藥物的成分在裡面，那有些人他可能對這些，所謂的NSAIDs他本身是會過敏的狀況，那如果你本身對這個藥物會過敏，你把這些藥布貼在身上，很容易就會產生像是藥物疹的問題，那即使是沒有對這些藥物過敏的患者，其實也不適宜把這些，這所謂的痠痛藥布，長時間的貼在我們的皮膚上面。

臺北榮總皮膚部主任 陳志強指出我們事實上可以做一些貼敷試驗，就說把一些可能過敏的物質或是標準品，甚至他接觸，他的東西來做貼敷試驗，我們可找出病患可能是對什麼過敏，我們直接針對這些問題，讓患者以後避免，這樣的過敏就可以不再發生。

貼布只是輔助減緩不適的方式，不是治療的根本，如果貼布 貼出紅疹、就必須停貼、不要硬撐，盡速就醫最治療，遠離過敏避免病情惡化。

