貼心女警暖助九旬翁 即刻救援化解交通窘境

圖說：臺北市文山第一分局復興派出所警員方心。(民眾日報方笙楠攝)

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第一分局復興派出所警員方心日前執行巡邏勤務，行經文山區試院路時，見一輛停靠路邊的自小客車致後方車輛回堵，遂上前查看狀況。發現車內一名九旬老翁因行動不便無法自行下車，方員見狀立即協助，貼心攙扶老翁下車並確認其安全返家，展現警察助人為本的精神，獲得民眾高度讚許。

經了解，李姓老翁當日由家人接送外出就醫，返家途中在自宅門前準備下車時，因身體不適、腿部乏力，一時難以自行起身，家屬也因力氣不足無法協助，只能暫時停車於路邊。由於該處路幅狹窄，車輛滯留造成後方車流受阻，引起其他用路人注意。此時正在附近巡邏的方員察覺異狀，隨即上前關心，見老翁神情焦急且無助，便一邊安撫情緒，一邊協助調整座椅，小心攙扶其下車，確認安全無虞後，陪同老翁返回住家。家屬對警方及時又貼心的協助深表感激，直呼「真的幫了大忙！」

文山第一分局表示，民眾如遇緊急或需要協助的情況，皆可撥打110報案專線，警方將秉持同理心與專業態度，提供及時協助與服務；同時也提醒，家中若有高齡長者，外出時應全程陪同，避免讓長輩單獨上下車或獨留車內，以確保安全。