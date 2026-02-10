貼心服務守護安全 海山警設置機動派出所安心過好年

《圖說》海山警在板橋大遠百購物中心外設置「機動派出所」，即時受理報案、提供多元為民服務。〈海山分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】農曆春節將至，為提升為民服務效能，讓民眾安心採買年貨、歡度佳節，新北市海山警分局於重要節日期間，自115年2月10日至2月23日，每日14時30分至17時，在板橋大遠百購物中心外設置「機動派出所」，即時受理報案、提供警政諮詢及多元為民服務，營造平安、祥和的年節氛圍。

分局長林國民表示，春節前夕人潮聚集，設置機動派出所可讓民眾免於往返派出所的不便，現場配備筆記型電腦、列印機等設備，能即時處理各類案件及服務需求，展現警察親民、便民的服務精神，同時強化轄區治安與交通秩序。

《圖說》海山警「機動派出所」，加強反詐騙、反毒品、防搶、防竊、防盜等犯罪預防宣導。〈海山分局提供〉

他指出，「治安平穩、交通順暢及民眾安心」是警察工作的核心目標，透過社區警政理念設立機動派出所，不僅拉近警民距離，也結合志工與協勤民力，加強反詐騙、反毒品、防搶、防竊、防盜等犯罪預防宣導，以及交通安全與居家安全維護等工作。

此外，春節期間民眾若有返鄉或出遊需求，可透過撥打110、聯繫派出所、親臨派出所或至新北市政府警察局資訊服務網申請「協助維護民眾舉家外出家戶安全」，使民眾能放心出遊及返鄉團圓過年。

《圖說》春節期間民眾若有返鄉或出遊需求，可申請「協助維護民眾舉家外出家戶安全」。〈海山分局提供〉

林國民說，為增添年節喜氣，海山警分局亦準備防詐宣導品如防詐乖乖、娃娃包、杯蓋、反詐小夜燈、微波碗具、手提杯套及兒童積木等發送給民眾，並貼心提供防疫口罩，獲得民眾一致好評。