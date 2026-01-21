貼搜索票照片不慎「曝廉政官個資」 陳佩琪：該負法律責任「都尊重」

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（20）日在臉書發文，批評京華城案是「世紀冤案」，並提到送菜時收到支持者遞來的加油字條，讓她備感溫馨。不過，她隨文附上一張2024年的搜索票照片，照片上廉政署承辦人的全名與手機號碼一開始未加馬賽克，引發洩漏個資爭議。陳佩琪事後隨即塗銷，稱自己是不小心，並說「該負什麼法律責任『我都尊重』」。

未打馬賽克！廉政署承辦人個資外洩

柯文哲去年9月就已交保返家，其妻子陳佩琪透過臉書發文，痛批京華城案件是世紀冤案，並隨文附上一張2024年搜索票照片，不過照片的右下角顯示出廉政署承辦人的全名與手機號碼，第一時間「完全沒有馬賽克」，引發洩漏個資爭議。對此，廉政署內部關切，擔憂雖然尊重當事人有情緒想要抒發，但貼出個資若導致承辦人被攻擊，「誰能負責」。

恐觸犯「個資法」 陳佩琪稱不小心：該負什麼法律責任「都尊重」

同時此舉動恐涉犯個資法，非本案律師包盛顥指出，「一般民眾若基於不法利益，或是為了損害他人進而公開他人的個資，有可能違反個資法第41條的規定；若判決有罪，最重可處5年有期徒刑。」

陳佩琪事後發現照片資訊不妥，隨即編輯貼文，表示已將承辦人姓名與手機號碼刪除，並稱是不小心露出。她說，「該負什麼法律責任、該被抓去問、該被羈押幾個月，『我都尊重』。」

陳佩琪發現不妥後隨即編輯貼文。圖／翻攝自Facebook@陳佩琪

至於京華城案，仍待司法審理釐清；而此案延伸出的個資爭議，是否涉及違法與後續責任，也有待相關單位進一步處理。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／李若慈、饒永忠 責任編輯／周瑾逸

