貼文大翻車！台網友上小紅書「求救」慘被中網嗆爆

內政部與刑事局於4日宣布「封鎖」小紅書1年。（示意圖／東森新聞）





小紅書APP在台灣擁有超過300萬用戶，近期卻因嚴重的資安疑慮與詐騙問題，加上未配合我國法規要求，使內政部與刑事局於4日宣布「封鎖」1年。對此，有網友也趕緊跑到小紅書「求救」，並希望APP官方可以配合台灣政府接受調查，同時向中國網友高喊「你們不是很期待多和台灣人交流嗎？」，沒想到卻引來對方的一陣反彈。

這名IP位址在「中國台灣」的用戶在小紅書上發文求救，希望小紅書官方可以救救台灣重度用戶，並向官方喊話「只要設立法律代表處」，並配合詐騙調查，就能繼續在台開放小紅書使用權。該名網友也希望中國網友能多幫幫忙，並表示「你們不是很期待多和台灣人交流嗎？」，更在Hashtag加上「#台灣用戶要被封了」等標籤。

沒想到此舉卻不被中國網友領情，還紛紛表示「沒期待，媒合台灣人互動過」、「也沒有很期待啦」、「0個人期待」，也有其他中國網友直言，其他人都是和和氣氣的請教VPN的使用方法，「這是我第一個見到讓我們求她的台灣人」。不過，我國政府也提醒，雖不鼓勵也不會強制禁止民眾使用小紅書，但仍要小心在安裝VPN後，也會有資安疑慮的風險。

而這則貼文也被台灣民眾轉發到Thraeds上，網友也紛紛對這名網友的行為感到不解，表示「熱臉貼冷屁股，人家留島不留人耶」、「小紅書官方：其實⋯你們沒有很重要欸」、「都寫中國台灣了，你要他們尊重你什麼」。

