貼文悄改「這3字」被抓包！她嗆：死不認錯

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨（26）日在記者會中強調，北京正以2027年為目標節點，推進攻台相關準備。隨後遭部分媒體以「賴清德證實中國將在2027年攻台」為題，引發外界關注；總統府發言人郭雅慧則駁斥，相關說法屬「錯誤且片面的解讀」。然而，賴清德的臉書貼文卻被抓包悄悄修改了3個字，國民黨立委王鴻薇怒轟：「死不認錯的嘴臉，愧對總統之位！」

王鴻薇質疑，賴清德26日親自召開記者會與發文，宣布要在2026年起到2033年，分8年投入1.25兆國防軍購經費；但更讓人震驚的是，賴清德以元首之姿，直言「中國…同時更以2027年完成『武統台灣』為目標」等語，明示對岸將於2027年侵台，這無疑對我國明年與國際經貿合作、投資，以及風中殘燭的國旅，產生打擊，最重要的是，對於國軍內部的壓力，更是難以想像。

王鴻薇續指，就在媒體按照賴清德總統發文的原文報導後，引起軒然大波，府院才知道真的出大事，姍姍來遲要滅火，由總統府發言人郭雅慧於晚間強調，這是錯誤的片面解讀。然而，不少人發現，賴清德社群媒體、總統府網站的全文，從「武統台灣為目標」，變成「武統台灣『的準備』為目標」。顯然，總統府嘴巴不認錯，但是也自己知道這樣的發言茲事體大，也因為改得太臨時，許多早上跟著轉貼賴清德文的側翼，內容都來不及改。

「總統身為三軍統帥，謹言慎行是最低標準，這樣公然造謠，無疑是把人民生命財產安全，當成政治操作的犧牲品。」王鴻薇痛批，賴清德與總統府居然讓這樣的發言與文章出來，要向全國人民道歉都來不及，還膽敢牽拖媒體原文報導是「片面解讀」，死不認錯的嘴臉，愧對總統之位。

