貼文揚言炸小港機場 高雄地院裁定蘇男羈押

蘇姓男子在社群貼文稱要炸小港機場，22日下午被航警局高雄分局拘提到案。（圖：航警局高雄分局提供）

台北1219隨機殺人事件發生後，高雄市一名蘇姓男子21日在社群發文，自稱「張文、鄭捷等人都是我成立的專案小組」、要在跨年夜幹大事，還揚言要炸掉高雄小港機場。航警局高雄分局22日下午循線將蘇姓男子拘提到案，偵訊後移送高雄地檢署，檢察官晚間複訊後向法院聲請羈押，法院今天（23日）凌晨裁定羈押。（溫蘭魁報導）

航警局高雄分局22日清晨6點接獲報案，有人在臉書貼文聲稱想要在跨年夜幹大事，貼文的人不但自稱「張文、鄭捷等人都是我成立的專案小組」，還說「還沒有完成炸小港機場的任務也應該行動了」，後來又說改地點，改鳳山行動，並點名鳳山新城。

航警局高雄分局接獲報案後和高雄市刑大以及鳳山分局共組專案小組偵辦，經追查臉書貼文來源，鎖定本國籍、住在高雄市鳳山區、30多歲的蘇姓男子涉有重嫌，22日下午1點多將他拘提到案，航警局高雄分局表示，蘇姓男子偵訊時坦承發布貼文，但辯稱，並沒有真的要攻擊小港機場或其他地方的意思，警方也沒有在他的住處發現可疑危險物品，偵訊後依違反恐嚇公眾罪及民用航空法等罪嫌移送雄檢偵辦。

檢察官複訊後，晚間9點多向法院聲請羈押，高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐說：「航空警察局高雄分局提報，有恐嚇炸高雄小港機場之情資，隨即由謝長夏主任檢察官、廖期弘檢察官指揮偵辦，並已拘提被告到案，經檢察官複訊後，於晚間21時40分向法院聲請羈押。」

法官23日凌晨裁定羈押。

雄檢表示，為防範重大治安事件引發模仿效應，雄檢奉高檢署指示，成立「防範恐怖攻擊應變小組」以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪